Dieci regole da seguire per combattere l’insonnia

Se siete abituati a dormire durante il giorno, non fatelo per più di 45 minuti

Evitate l'assunzione eccessiva di alcool almeno nelle quattro ore prima del momento di coricarsi e non fumate

Evitate la caffeina nelle sei ore prima del momento di coricarvi. Questo include caffè, the e molte bevande gassate, così come il cioccolato

Fate attività fisica regolarmente, ma non prima di coricarvi

Evitate tutti i rumori ed eliminate la luce ambientale per quanto possibile

Usate il letto per dormire e fare sesso. Non usate il letto come un ufficio, studio o stanza di ricreazione.