Proteggersi dal caldo: le buone regole di comportamento

29 luglio 2020

L'innalzamento delle temperature dovute alla stagione estiva può colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione. Per questo bisogna abituarsi a seguire le raccomandazioni fornite dal ministero della Salute, che divide in quattro livelli i rischi della permanenza al caldo. Le buone regole di comportamento prevedono di consultare il bollettino climatico giornaliero della propria città, informarsi sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio e offrire assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute. La creazione di una rete di prossimità (farmacista, negoziante, vicino di casa, giornalaio ecc...) può essere d'aiuto nella quotidianità ricordando sempre che in presenza di sintomi seri bisogna al più presto contattare il medico o chiamare il 112 che è il numero unico per le emergenze.