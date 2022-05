28 maggio 2022

mEMO: dialogo tra me e l’emofilia

Le malattie rare comprendono alcune delle malattie più gravi e colpiscono milioni di pazienti in tutto il mondo. In quest'area Pfizer è presente portando le proprie conoscenze e competenze, cercando risposte a bisogni medici ancora insoddisfatti. In questa intervista a Dica33, con la dr.ssa Marianne Rodger, Direttore Malattie Rare di Pfizer Italia parliamo di malattie rare, emofilia e della campagna social "mEMO: dialogo tra me e l'emofilia", promossa da Pfizer, con il patrocinio di FedEmo e Fondazione Paracelso.



Pfizer nelle malattie rare

L'impegno di Pfizer nelle malattie rare vanta trent'anni di esperienza, un'unità di ricerca dedicata e un portfolio globale di farmaci per numerose patologie in diverse aree di interesse, tra queste l'ematologia, la neurologia, la cardiologia e l'endocrinologia. Pfizer Rare Disease combina scienza pionieristica e una profonda conoscenza di come funzionano le malattie avvalendosi di collaborazioni strategiche innovative con ricercatori accademici, pazienti e altre aziende per fornire trattamenti e soluzioni rivoluzionarie. Ogni giorno innoviamo sfruttando la nostra portata globale per accelerare lo sviluppo e rendere disponibili farmaci innovativi che offrano una speranza di cura.

Covid e paziente con emofilia

Il Covid ha avuto e continua tutt'oggi ad avere un considerevole impatto sulla qualità della vita e sul percorso di cura del paziente con emofilia. In particolare, le restrizioni all'accesso dei pazienti ai centri di cura sono state spesso causa di una minore attenzione a standard di cura appropriati, contribuendo, in diversi casi, al peggioramento dello stato muscoloscheletrico anche a seguito di uno stile di vita più sedentario.

mEMO: dialogo tra me e l’emofilia

Per cercare di restituire alla comunità delle persone con emofilia un modo per guardare con occhi diversi alla nuova normalità è stata ideata la campagna digital "mEMO: dialogo tra me e l'emofilia" che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei pazienti nella direzione del recupero di un adeguato livello di assistenza e salute messo in discussione dalle difficoltà, generate dall'emergenza sanitaria, nel rapporto medico-paziente. Allo stesso modo l'iniziativa ha lo scopo di incoraggiare una maggiore attenzione alla cura di sé e del proprio benessere, anche attraverso una adeguata aderenza alla terapia.

mEMO influencer

La comunicazione è parte della nostra vita quotidiana, ma quando si parla di malattie rare diventa un elemento chiave per aumentare la conoscenza e condividere informazioni. L'obiettivo della campagna mEMO è proprio questo: generare consapevolezza. La pandemia ha lasciato delle profonde cicatrici in tutti noi, portandoci a trascurare anche cose importanti, ma questo è il momento della ripartenza.

Ambassador della campagna sui social è Nicolò De Devitiis, conduttore tv e radiofonico, che ha aderito a "mEMO" per dare voce a una patologia rara come l'emofilia. Tra i contributi, una sua video intervista alla Dottoressa Erminia Baldacci, Ematologa presso il Centro emofilia del policlinico Umberto I di Roma, dalla quale emerge chiaramente la necessità di ripartire per ritrovare sé stessi, il proprio equilibrio e il rapporto col medico dopo due anni di pausa forzata.

