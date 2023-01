12 gennaio 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Bocca sana

I sondaggi di Dica33: dopo il Covid cosa fai per il tuo sorriso? I risultati

Dopo il Covid-19 più attenzione al sorriso

La mascherina: una protezione psicologica

Il sorriso, il nostro biglietto da visita

Un vero banco di prova nella percezione del proprio sorriso sono le occasioni sociali, rappresentate spesso da momenti conviviali come cene o aperitivi. È proprio durante i pasti conviviali che oltre l'86% dei partecipanti dichiara di essere preoccupato per l'aspetto del proprio sorriso (61,7% spesso e 25% qualche volta), temendo residui di cibo fra i denti e alito cattivo. Il 38,9% pone rimedio prevenendo la situazione di imbarazzo, procurandosi gomme da masticare o un kit per l'igiene orale da utilizzare fuori casa. Il 21,6% dei partecipanti reagisce alla preoccupazione recandosi alla toilette per controllarsi davanti allo specchio, mentre il 7,4% arriva persino a modificare il proprio comportamento a causa "dell'ansia da sorriso": ad esempio, portando una mano davanti alla bocca quando ride.

"Si tratta di reazioni normali, che denotano attenzione a questa importante dimensione comunicativa, ma ci vedo anche un aspetto critico, nel senso che un'eccessiva preoccupazione può portare a limitarsi, mentre, al contrario, abbiamo tutti bisogno di parlarci e sorriderci di più, riscoprendo l'energia che proviene dal contatto sociale" osserva la dottoressa Toro.

Buoni propositi per l’anno nuovo: più cura orale!

