Pelissero (LES): sinergia tra medici e pazienti per curare il Lupus

Dica33 ha intervistato sull'argomento Rosa Pelissero, Presidente del Gruppo LES Italiano ODV.

Il sistema immunitario normalmente ha la funzione di rispondere all'invasione da parte di microorganismi (per esempio batteri o virus) producendo anticorpi per distruggere gli "invasori". Le malattie autoimmuni compaiono quando queste reazioni sono inspiegabilmente rivolte contro le cellule e i tessuti dell'organismo stesso, che non più riconosciuti come propri, vengono trattati come fossero sostanze estranee. Il Lupus eritematoso sistemico causa disturbi in varie parti del corpo, specialmente la pelle, le articolazioni, i reni, il sangue ed ogni tipo di tessuto connettivo.

Gruppo LES Italiano ODV

Il Lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia cronica, curabile con opportuni trattamenti, assolutamente non contagiosa, né infettiva, che colpisce maggiormente le donne con una prevalenza di 9 malati su 10.Il LES appartiene al gruppo delle malattie autoimmuni. Queste patologie, tra cui si annovera anche l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla e il diabete mellito insulino-dipendente, sono provocate da una reazione aggressiva del sistema immunitario dell'individuo contro propri organi o tessuti.Il Gruppo LES Italiano ODV opera senza scopi di lucro per creare un punto di riferimento sul Lupus, una malattia poco conosciuta, di cui si legge e si parla molto poco, pur essendo una delle malattie autoimmuni più diffuse e più insidiose.

Il gruppo si autofinanzia attraverso quote di iscrizione dei soci, donazioni (detraibili dalle imposte) e grazie ai proventi del 5 per mille. Del Gruppo fanno parte malati di LES, parenti, amici, personale sanitario; la partecipazione è aperta a chiunque sia interessato a collaborare. Il Gruppo LES Italiano ODV promuove incontri, conferenze e iniziative per aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle strutture specialistiche e favorire incontri tra malati e medici.

Convegno Lupus: tra età e genere?

Il 22 aprile a Roma, presso l'Aula Magna del Policlinico Umberto I si terrà il convegno del Gruppo LES Italiano ODV che tratterà di Lupus: tra età e genere?

Maggiori informazioni sul sito Gruppo LES Italiano ODV o scrivendo a eventi@lupus-italy.org





Mercedes Bradaschia