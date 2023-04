Cefalea, gli attacchi sono legati ai ritmi circadiani

24 aprile 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Mal di testa

I ricercatori hanno analizzato tutte le ricerche disponibili sulla cefalea a grappolo e sull'emicrania che includessero caratteristiche circadiane, come informazioni sulla tempistica del mal di testa durante il giorno e durante l'anno, che valutassero se i geni associati all'orologio circadiano fossero più comuni nelle persone con questi mal di testa e che tenessero conto di ormoni legati sia al sistema circadiano che al mal di testa.





Ebbene, un modello circadiano degli attacchi di cefalea a grappolo è stato riscontrato in oltre il 70% dei partecipanti in 16 studi, con un chiaro picco circadiano tra le nove di sera e le tre del mattino, e picchi stagionali in primavera e in autunno.





Lo schema era estremamente preciso e variava di pochi minuti ogni giorno in molti pazienti. È stato anche riscontrato che le persone con cefalea a grappolo presentavano livelli più bassi di melatonina e livelli più alti di cortisolo.





A livello cellulare, la cefalea a grappolo era associata ai geni circadiani centrali CLOCK e REV-ERBα, e cinque dei nove geni legati alla suscettibilità alla cefalea a grappolo erano controllati dall'orologio circadiano.









fonte: Doctor33 Per l'emicrania, l'analisi ha mostrato un modello circadiano di attacchi nel 50% dei partecipanti in otto studi, con una chiara depressione circadiana tra le undici di sera e le sette di mattina, e un ampio picco stagionale tra aprile e ottobre. I partecipanti con l'emicrania avevano livelli di melatonina urinaria più bassi, che scendevano ancora di più durante un attacco. L'emicrania era anche associata ai geni circadiani centrali CK1δ e RORα, e 110 dei 168 geni di suscettibilità all'emicrania erano controllati dall'orologio circadiano. «Una migliore comprensione dei tempi del mal di testa potrebbe condurre a farmaci che prevengono il mal di testa in quei momenti o gestiscono meglio gli episodi dolorosi» concludono gli autori.

La cefalea a grappolo l'emicrania sono entrambe fortemente legate al sistema circadiano, secondo uno studio pubblicato su«Ci siamo interessati a questo argomento perché alcuni dei nostri pazienti, e molti casi in letteratura, riferiscono di mal di testa che si verificano alla stessa ora ogni giorno» spiega Mark Burish, della UT Health Houston (USA), autore senior dello studio. «Volevamo approfondire questo aspetto e siamo rimasti sorpresi da quanto questi mal di testa siano collegati all'orologio circadiano».