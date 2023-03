Mal di testa: le fake news su un disturbo di genere

27 marzo 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Mal di testa

Il motivo è duplice. Essendo le cefalee primarie , e in particolare l'emicrania, una iperfunzione del cervello, il disturbo si manifesta maggiormente nel sesso caratterizzato da un cervello più veloce, cioè in quello femminile". Inoltre, continua il Professore, "la donna è soggetta alle variazioni ormonali, un fattore scatenante in più rispetto al sesso maschile".

Mal di testa e fake news





Il mal di testa è a tutti gli effetti un disturbo di genere, tanto che è più diffuso nel sesso femminile rispetto a quello maschile. "Prima della pubertà - spiega, docente di Neurologia presso l'Università IRCCS San Raffaele di Roma - ne soffrono in larga parte i bambini maschi, ma con l'adolescenza accade l'inverso e il rapporto di prevalenza delle cefalee tra femmina e maschio arriva a 3 a 1. Nelle forme croniche tale rapporto arriva fino a 6 a 1. La cefalea segue il periodo riproduttivo della donna, acquietandosi durante le eventuali gravidanze e - nel 65% dei casi - migliorando con la menopausa."I miti da sfatare sono tanti", rivela il Professore. "Ad esempio, il mal di testa da cervicale e quello da sinusite non esistono, e la dimostrazione indiretta è che le cefalee colpiscono prevalentemente i giovani che hanno una cervicale in buone condizioni, mentre le cefalee sono meno diffuse tra gli anziani che hanno una colonna più compromessa". Mentre "è vero che l'emicrania mestruale, un tempo chiamata anche catameniale, è un caso a sé stante perché proprio gli ormoni giocano un ruolo chiave nello scatenare il disturbo. Infatti, gli attacchi di cefalea durante la fase mestruale sono in genere più lunghi rispetto a quelli ordinari, più severi e meno sensibili alla terapia acuta".