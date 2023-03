Mal di testa, che fare? Sei consigli che aiutano

13 marzo 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Mal di testa

Tags:





Stress, variazioni ormonali, alcool, carenza di sonno e digiuno sono i principali fattori scatenanti. L'attacco va sempre bloccato, possibilmente ai primi sintomi e i farmaci di automedicazione possono rappresentare uno strumento fondamentale per alleviare i sintomi. Lo spiega Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l'Università IRCCS San Raffaele di Roma.

Mal di testa: i sei consigli che aiutano







6. Se i giorni di cefalea sono più di 4-5 al mese è giunto il momento di consultare lo specialista per valutare di associare anche una cura preventiva. fonte: Farmacista33

Esistono oltre 230 tipi di mal di testa, nell'80% dei casi si tratta di forme che non hanno una causa dimostrabile, tra queste forme vi è la cefalea di tipo tensivo, che è il disturbo meno grave ma il più diffuso ma anche l'emicrania e la cefalea a grappolo 1. I mal di testa sono curabili e le forme refrattarie sono rarissime;2. Un buon esercizio è tenere un diario e contare quanti mal di testa si hanno in un mese e quanto tempo impiega l'analgesico a funzionare;3. Non eseguire mai esami diagnostici autonomamente: sarà solo il medico o lo specialista a prescriverli in casi selezionati;4. Spegnere sempre l'attacco di mal di testa ai primi sintomi;5. Se però gli episodi fossero almeno 8 al mese, attendere prima di difendersi dal dolore con l'assunzione del consueto analgesico per non correre il rischio di sconfinare nella cefalea da iper-uso di analgesici;