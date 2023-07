Endometriosi: diagnosi con test salivare e IA

16 luglio 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Tecnologie per la salute

Tags:

Il test si basa su un kit di raccolta salivare inviato a domicilio

L'endometriosi colpisce in Italia circa tre milioni di donne











Cristoforo Zervos





Fonte: Farmacista33 Questo test innovativo potrebbe cambiare radicalmente il panorama della diagnosi e della gestione dell'endometriosi ed attualmente è disponibile in diversi paesi europei ed in Medio Oriente. I ricercatori sperano che la diagnosi precoce dell'endometriosi diventi una realtà accessibile a un numero sempre maggiore di donne, consentendo un intervento tempestivo e una migliore gestione della malattia. Questo test salivare potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro l'endometriosi e potrebbe offrire una speranza concreta per tutte le donne che ne sono affette.

Il test salivare per la diagnosi dell'endometriosi , basato sulla rilevazione di micro-RNA (miRna) biomarcatori ("firma") della malattia e tecnologia di intelligenza artificiale, sviluppato in Francia nel 2022, ha dimostrato un'affidabilità molto alta nella diagnosi, con una precisione vicina al 96%. Lo studio di validazione, con dati però ancora ad interim, è stato pubblicato sulIl test basato sul "miRNA signature" è stata sviluppato utilizzando una combinazione di due tecnologie - sequenziamento di nuova generazione (NGS) e intelligenza artificiale (AI) - e si è scoperto che ha una sensibilità, specificità alta. Il team di ricercatori ha condotto uno studio clinico su 200 pazienti donne, di età compresa tra 18 e 43 anni, che avevano già ricevuto una diagnosi della patologia. I test salivari effettuati hanno identificato con buona precisione i micro-RNA biomarcatori (signature) della malattia, ottenendo una sensibilità del 96% e una specificità del 95%. Il test si basa su un semplice processo: un kit di raccolta salivare viene inviato direttamente al domicilio delle persone interessate. Una volta raccolto, il campione viene inviato al laboratorio, dove vengono estratti i micro-RNA e sequenziati. Successivamente, un'Intelligenza Artificiale ad alta velocità analizza la sequenza ottenuta. I risultati, che sembrano incredibilmente precisi, vengono forniti in pochi giorni.L'endometriosi, una malattia spesso sotto diagnosticata, colpisce in Italia circa tre milioni di donne, tra cui il 10-15% in età riproduttiva e circa il 30-50% delle donne infertili. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse. Purtroppo, la diagnosi viene effettuata in media 7-8 anni dopo l'insorgenza dei primi sintomi, comportando un ritardo nella gestione della malattia.