Vuoi stare bene? Fai giardinaggio sul balcone o nell’orto

28 luglio 2023

Coltivare fiori e piante aiuta ad esaltare la bellezza del proprio spazio esterno e a migliorare il benessere emotivo interiore. Uno studio condotto in Olanda nel 2011 ha dimostrato che mezz'ora dedicata alla coltivazione e alla cura del balcone o dell'orto riduce i livelli di cortisolo, l'ormone che provoca lo stress e che interferisce anche con l'apprendimento e con la memoria.

Curare le piante, stare nella natura, impegnarsi in un'attività ripetitiva favorisce il rilassamento. Ecco perché il giardinaggio è una delle migliori terapie per stare bene ed essere più felici. Il miglioramento dell'umore nasce proprio dall'essere circondati da fiori e piante. Sono i colori vivaci, le profumazioni, il contatto con la terra a produrre in noi una visione più positiva e allegra della vita, allentando gli stati d'ansia e di depressione. Diversi studi hanno dimostrato che le persone depresse che si prendevano cura delle piante per almeno 6 ore alla settimana stavano meglio. Nella connessione diretta con la natura, anche in spazi urbani, riusciamo infatti a intrecciare legami più stretti e spontanei con l'ambiente che ci circonda e di cui facciamo parte (anche se troppo spesso ce ne dimentichiamo).

L'attività di giardinaggio è direttamente collegata al sistema immunitario. Se praticato infatti all'aperto, ci permette di ricevere la luce diretta del sole a beneficio della produzione di vitamina D che aiuta l'organismo ad assorbire il calcio, minerale che rafforza le ossa e le nostre difese. E poi il senso di realizzazione. Assistere alla crescita e alla fioritura di fiori coltivati può trasmettere un forte senso di appagamento: vedere il frutto del proprio lavoro aumenta l'autostima e la fiducia in noi stessi. Perché è anche una attività mentale che ci coinvolge, ci incoraggia ad essere presenti nel "qui e ora", a concentrarci sul compito da svolgere, a connetterci con i nostri sensi.





In questi anni, poi, in cui l'emergenza ambientale è diventato un tema di confronto e di impegno quotidiano, coltivare fiori sul balcone alimenta la consapevolezza sostenibile. Non solo diventiamo gli artefici di un piccolo habitat naturale per insetti, uccelli, farfalle ma anche ambasciatori di un messaggio sociale importante per la salvezza del pianeta che ci ospita.







Carla De Meo

Né guasta un po' di attività fisica . La cura di un orto o di uno spazio fiorito sul balcone richiede movimento: innaffiare, potare, piantare. Tutte attività che, anche se costituiscono una forma moderata di esercizio fisico, aumentano la flessibilità e migliorano la salute cardiovascolare