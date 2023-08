Un’unghia marrone? Può essere micosi: i consigli di Dica33

22 agosto 2023

Le micosi sono infezioni che colpiscono soprattutto le unghie dei piedi . Possono rimanere circoscritte a una sola unghia, in genere l'alluce, o intaccarne anche altre. Sono provocate da microrganismi chiamati miceti: principalmente funghi, talvolta anche lieviti o muffe. L'estremità dell'unghia colpita appare di colore giallastro, marrone o verde, può diventare più spessa e staccarsi dal suo letto. Talvolta si sfalda completamente. La pelle intorno all'unghia può prudere. Queste unghie non vanno però strappate, basta tagliare e limare la parte attaccata dal fungo.

Il trattamento delle micosi richiede un certo tempo. Nei casi più frequenti, in cui l'estensione è limitata e riguarda una sola unghia, si può ricorrere ad applicazioni locali di prodotti ad azione antibatterica. È utile chiedere indicazioni al proprio farmacista. Se l'infezione è più estesa, meglio rivolgersi a un medico per la terapia più indicata. Una micosi ungueale solitamente non danneggia in modo irreparabile la matrice, per cui alla fine delle cure le unghie ricrescono normalmente.

Meglio quindi sapere come prevenire queste fastidiose infezioni. Le micosi si contraggono soprattutto in luoghi umidi contaminati: ad esempio piscine, spogliatoi, bagni e docce pubblici. I funghi possono penetrare tra il letto ungueale e l'unghia. È per questo che in tutte queste situazioni è molto importante indossare sempre ciabatte e non camminare a piedi nudi. Dato che questi problemi insorgono con l'umidità, è bene mantenere il piede asciutto. Quindi a fine giornata le estremità vanno lavate e asciugate con cura. Meglio poi applicare un prodotto che assorba il sudore ed eviti la macerazione della pelle.

Non indossare scarpe strette che impediscono la traspirazione del piede. Da evitare le calze in tessuti sintetici (compreso il nylon), che non fanno "respirare" bene le estremità. Da preferire calzini di cotone da cambiare spesso e lavare ad alte temperature.

Alessandra Margreth