Microbiota in salute: i consigli di Dica33

03 ottobre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Il nostro corpo tende a mantenere il più possibile l' eubiosi , l'equilibrio fisiologico tra le varie specie che abitano le mucose intestinali. Nell'intestino tenue il microbiota stimola il sistema immunitario. Non a caso il 70 per cento delle difese immunitarie risiede proprio in quest' area.

Quindi se le funzioni di difesa dell'intestino vengono indebolite, l'organismo è più fragile ed esposto all'attacco di virus e batteri dannosi provenienti dall'esterno.

I "nemici" sono numerosi: stress stanchezza hanno un impatto immediato sull' attività dell'intestino, i virus stagionali possono provocare diarrea e vomito. Gli antibiotici, importanti per combattere i batteri responsabili delle infezioni, se usati per un lungo periodo, provocano spesso alterazioni della flora intestinale.

Cosa si può fare a tutela del nostro microbiota?

Nel nostro organismo, più precisamente nell'intestino, vivono preziosi alleati del nostro benessere. Sono i microrganismi che compongono il microbiota : batteri, ma anche virus e miceti. La ricerca scientifica sta trovando continue conferme del ruolo che il microbiota svolge a tutela della salute umana.Seguire uno stile di vita regolare è un'abitudine molto importante per il corretto funzionamento dell'intestino. In questo l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale. Una dieta bilanciata ricca di frutta e verdura, cereali integrali (pane, pasta, riso...). Sono necessarie porzioni settimanali di pesce e carni bianche. Ci vuole anche un buon apporto di fibre, essenziali per aiutare il corretto funzionamento dell'intestino: indicati fagioli, fave, lenticchie e piselli. E carciofi, cavoli, carote . Bene anche mele, fichi, banane, kiwi e la frutta secca essiccata e in guscio.

Meglio evitare frettolosi snack. Una buona digestione è essenziale per le funzioni intestinali. Mai trascurare di bere molta acqua. Alcolici e soprattutto superalcolici hanno invece un effetto irritate sulle mucose intestinali. Anche una regolare attività fisica è indispensabile per aiutare la regolarità intestinale, oltre a combattere il sovrappeso e a rendere più efficiente tutto l'organismo.

Nei casi in cui l'equilibrio dell'intestino sia messo a dura prova, è bene intervenire in suo aiuto con i probiotici, ritrovati che agiscono a tutela delle difese immunitarie. Il farmacista può indicare quali sono le soluzioni che rispondono alle diverse necessità per ripristinare rapidamente l'equilibrio gastrointestinale e il benessere dell'organismo.

Alessandra Margreth