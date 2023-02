Il microbiota influenza la salute della pelle? I consigli di Giulia Penazzi

I primi a suggerire il legame tra l'intestino e la pelle furono due dermatologi, Stokes e Pillsbury nella prima parte del ventesimo secolo. I meccanismi alla base della relazione tra salute della pelle e risposte immunologiche del microbiota intestinale sono tuttavia ancora da chiarire, esso coinvolge un'interazione complessa e multifattoriale tra i sistemi immunitario, nervoso ed endocrino, nonché è influenzato da fattori ambientali come la dieta e i farmaci.

Ad esempio, in caso di acne si suggerisce di ridurre il consumo di latticini e carboidrati ad alto indice glicemico, e aumentare la quota di omega-3. Mancano comunque studi approfonditi e randomizzati e sarà sempre di più un argomento di ricerca per i prossimi anni.Stile di vita sano e alimentazione ricca di alimenti antinfiammatori e povera di quelli pro-infiammatori come ad esempio alcol, zuccheri semplici, acidi grassi trans, rimane sempre il consiglio migliore per tutti, per mantenere la pelle più sana e bella nel tempo





Giulia Penazzi, cosmetologa