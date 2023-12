Donne e mal di testa: i consigli di Dica33

15 dicembre 2023

I cambiamenti ormonali hanno un impatto molto rilevante sulla comparsa del mal di testa. Per questo l'incidenza dell'emicrania aumenta in modo significativo nelle donne in età fertile. In concomitanza con le mestruazioni la forte riduzione dei livelli degli estrogeni provoca uno squilibrio chimico che interessa il cervello con la comparsa di attacchi di emicrania che possono essere accompagnati da ipersensibilità alla luce e al rumore, nausea, vomito e visione offuscata. Quasi il 20% delle donne soffre di una forma di emicrania legata al ciclo mestruale. Numero che al 60% tra le donne che soffrono già di emicrania regolare. E l'arrivo della menopausa accompagnato da tanti cambiamenti ormonali, aumenta ulteriormente il rischio di mal di testa. Gli attacchi sono più frequenti prima del ciclo, almeno 48/72 ore prima. Ma possono manifestarsi anche durante e dopo (fino a tre giorni dopo la fine del ciclo mestruale).

Cosa fare per arginare questo disturbo? Non è facile ridurre il rischio di attacchi nelle persone predisposte attraverso abitudini di vita diverse. Seguire alcune routine come ridurre lo stress, evitare crisi di ansia, mangiare correttamente (preferire il pesce ricco di omega3 e antiossidanti che aiutano a prevenire il mal di testa), fare regolare attività fisica e assicurarsi un buon riposo hanno sicuramente effetti benefici. Può essere utile fare una passeggiata ed evitare i luoghi molto luminosi: l'eccesso di luce aggrava l'emicrania. Non è raccomandato il consumo di alcol e di bevande stimolanti (caffè, the nero) che contengono caffeina e alimenti come il cioccolato. In caso di mal di testa persistenti, i farmaci possono alleviare il dolore: farmaci antinfiammatori non steroidei da banco e antidolorifici generici o farmaci specifici per l'emicrania che agiscono direttamente sui vasi sanguigni del cervello in modo più diretto ed efficace. Fino alla prescrizione medica della pillola contraccettiva che aiuta a prevenire le eccessive fluttuazioni ormonali. In caso di fallimento o scarsa tolleranza ai trattamenti farmacologici, si possono provare trattamenti naturali come il rilassamento, lo yoga, l'agopuntura.

Carla De Meo