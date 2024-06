Adolescenti: i social sono pericolosi?

03 giugno 2024

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Reviews Psychology ha gettato nuova luce sui meccanismi attraverso i quali i social media possono influenzare i cambiamenti comportamentali, cognitivi e neurobiologici negli adolescenti, aumentando così la loro vulnerabilità alla salute mentale.

L'uso dei social media è aumentato esponenzialmente tra gli adolescenti negli ultimi anni, con stime recenti che indicano che il 95% dei 15enni nel Regno Unito utilizza i social media, mentre il 50% dei 13-17enni negli Stati Uniti dichiara di essere costantemente online.

Un crescente corpus di prove indica che i social media possono influenzare potenzialmente i cambiamenti dello sviluppo negli adolescenti e metterli in posizioni vulnerabili riguardo vari disturbi mentali.

Gli autori dello studio si sono concentrati su due meccanismi comportamentali che possono influenzare l'impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti:



1- Un comportamento di "posting" rischioso, definito come tendenza a postare comportamenti rischiosi, estremi o dannosi, volti principalmente ad accaparrarsi like e accontentare i fan.



2- Pubblicazione eccessiva di informazioni personali, anche come stati d'animo e situazioni familiari aumentando il rischio di cyberbullismo, molestie online e vittimizzazione. Oppure questi post possono voler dare una diversa impressione di quello che si è davvero, costringendo poi l'adolescente a volersi mostrare anche dal vivo come descritto sui social, anche se la propria natura è diversa.





Gli autori dello studio si sono poi concentrati su quattro meccanismi cognitivi che possono influenzare l'impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti.



1- Il concetto di sé, definito come le credenze e le valutazioni di una persona riguardo alle proprie qualità e caratteristiche.

2- Il confronto sociale per vedere chi ha maggiore successo online, che li porta a classificarsi socialmente.

3- Il feedback sociale: approvazione, rimproveri o cyberbullismo sui social spesso hanno ripercussioni nella vita sociale di un adolescente.

4- Inclusione sociale: gli adolescenti che non ricevono l'attenzione o il feedback desiderati dai social media sono più inclini a sviluppare un ridotto senso di appartenenza, significatività, autostima e controllo.





Analizzando tutti questi fattori, la ricerca sottolinea l'impatto multidimensionale dei social media sulla salute mentale degli adolescenti, non solo nell'immediato ma anche aggravando le vulnerabilità intrinseche allo sviluppo durante questo periodo cruciale per lo sviluppo successivo da adulti. Mentre i social media offrono opportunità senza precedenti per l'espressione di sé e il collegamento sociale, presentano anche sfide uniche a causa della sensibilità aumentata degli adolescenti ai feedback sociali e dell'interazione complessa dei loro paesaggi neurobiologici, cognitivi e comportamentali in rapida evoluzione.

In un ambiente digitale in continua evoluzione, è fondamentale creare un'atmosfera in cui gli adolescenti possano essere tranquilli online e offline. Comprendere i meccanismi con cui i social media influenzano la salute mentale è solo il primo passo per ridurre i rischi e aumentare la resilienza delle future generazioni.

Concentrandosi sulle specifiche possibilità delle piattaforme digitali e sul loro potenziale di influenzare il comportamento e lo sviluppo cerebrale degli adolescenti, i ricercatori possono contribuire a formulare interventi mirati che riducono i danni e potenziano gli aspetti positivi dell'uso dei social media. Questi sforzi richiedono un approccio collaborativo tra decisori politici, educatori, genitori e adolescenti per sviluppare strategie che riconoscano l'influenza profonda degli ambienti digitali sulle giovani menti.