Binge eating: dura a lungo e ha un alto tasso di ricaduta

Uno studio pubblicato su Psychological Medicine ha esaminato il corso naturale del disturbo da alimentazione incontrollata (in inglese binge eating disorder, BED) e ha trovato che la remissione completa richiede spesso molti anni, con un alto tasso di ricaduta. Questo studio, coordinato da Kristin N. Javaras del McLean Hospital e della Harvard Medical School, ha seguito 156 adulti con BED per un periodo di cinque anni, monitorando la loro condizione attraverso interviste diagnostiche e questionari.

Tra i partecipanti, il 78,1% era composto da donne e l'88,3% si identificava come bianco. L'età media dei partecipanti era di 47,2 anni, con un indice di massa corporea (BMI) medio di 36,1. I dati hanno rivelato che il 61,3% dei partecipanti continuava a soddisfare i criteri completi per il BED dopo 2,5 anni, mentre il 45,7% lo soddisfaceva ancora dopo 5 anni. Solo una minoranza ha raggiunto la remissione completa (15,3% a 2,5 anni e 21,7% a 5 anni).

Secondo lo studio, il tempo mediano per raggiungere la remissione completa del BED supera i cinque anni, mentre il tempo mediano per la ricaduta dopo la remissione è di circa 30 mesi. "I nostri risultati suggeriscono che la maggior parte degli individui con disturbo da alimentazione incontrollata sperimenta un certo miglioramento nel corso di cinque anni, ma ottenere una remissione completa in questo lasso di tempo è raro" spiega Javaras.

Questi risultati sottolineano l'importanza di interventi terapeutici a lungo termine e di un monitoraggio continuo per i pazienti con BED.





fonte: Farmacista33