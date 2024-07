Cistite che fastidio! I consigli di Dica33

La cistite è una infezione del tratto urinario inferiore che colpisce l'uretra e la vescica. Nel 90% dei casi il batterio responsabile è l'Escherichia coli, naturalmente presente nel tratto digestivo. Quando entra attraverso l'uretra e si moltiplica nella vescica, provoca infiammazioni. L'infezione è rapida, si sviluppa in pochi giorni e i sintomi si manifestano all'improvviso, dando luogo a una cistite acuta benigna molto comune nelle donne: il 70% ne soffre almeno una volta nella vita. Negli uomini, una volta colonizzata l'uretra, si verifica rapidamente l'infiammazione della prostata.

La cistite può essere prevenuta con azioni semplici che uniscono norme igieniche e buona idratazione. Nei casi più resistenti può essere necessario il trattamento antibiotico (https://www.dica33.it/quiz-della-salute/35923/antibiotico-no.asp ). È importante seguire alcune regole per superare l'infezione urinaria. Innanzitutto, bere molta acqua per eliminare i batteri attraverso le urine: l'acqua diluisce l'urina e il bruciore si riduce. Tuttavia anche se l'idratazione con acqua in grandi quantità può curare in pochi giorni l'infezione in una donna su due, il trattamento più frequentemente somministrato è l'antibiotico a breve termine. È fondamentale consultare il medico se i sintomi persistono e se la cistite diventa ricorrente. È raccomandato il riposo: evitate di camminare e fare sforzi fisici. Per la prevenzione, oltre a idratarsi, è bene:

Non astenersi dall'andare in bagno quando se ne avverte il bisogno

Urinare dopo un rapporto sessuale

Asciugarsi da avanti a dietro dopo aver urinato

Ridurre i sintomi della stitichezza

Indossare biancheria intima di cotone

Non indossare tutti i giorni il salvaslip

Cambiare spesso gli assorbenti durante il ciclo

Pulire le parti intime una volta al giorno

Evitare prodotti igienici irritanti. Preferire un sapone a pH neutro, non profumato

Infine, la gravidanza favorisce la comparsa della cistite. E negli uomini è spesso associata ad altre infezioni che vanno ricercate nei testicoli o nella prostata. In questi casi, ulteriori esami e un esame clinico possono fornire al medico indicazioni su come trattare la patologia iniziale.

Carla De Meo