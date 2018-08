31 luglio 2018

Alimentazione bambini, dieci regole per l’estate

L'Italia detiene il primato di obesità infantile in Europa: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il 42% dei maschi e il 38% delle bambini è obeso o in sovrappeso, con maggior rischio di conseguenze per la salute in età adulta.

L'obesità, infatti, è un fattore di rischio per le malattie croniche e, se presente in età pediatrica, oltre a essere un predittore certo dell'obesità da adulto si associa ad una più precoce insorgenza di patologie tipiche come ipertensione e diabete di tipo 2.

Quando è presente nei primi anni di vita inoltre, rappresenta un fattore di rischio per i disturbi del comportamento alimentare; chi da bambino è stato obeso o in sovrappeso ha più probabilità, in età adolescenziale e adulta, di sviluppare l'anoressia o la bulimia.

L'estate dovrebbe essere invece il momento ideale per ridurre le calorie ai pasti e di ridurre al minimo le bevande zuccherate e gassate, gelati e merendine, a favore di un aumento del consumo di frutta e verdura. Al contrario in estate, complici il relax e l'aria di vacanza, l'attenzione a cibi e bevande e alle relative quantità che bambini e ragazzi assumono può diminuire, con la conseguenza di peggiorare il problema.

Ecco quindi da Waidid (World association of infectious disease and immunological disorders)

dieci consigli per l'alimentazione in estate, validi per grandi e piccoli: