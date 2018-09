06 settembre 2018

Bambini in auto. Regole per la sicurezza

Per il trasporto in sicurezza dei bambini in auto, è fondamentale scegliere il seggiolino adatto e seguire alcune regole comportamentali.

Secondo dati Istat, nel 2017 le vittime per incidenti stradali nella fascia da 0 a 14 anni sono diminuite di 6 unità rispetto all'anno precedente (43 in tutto). Ma siamo ancora lontani dall'obiettivo di Vision Zero stabilito nel Piano nazionale della Sicurezza Stradale 2020.

Sono stati inoltre 8.396 i piccoli feriti, molti con esiti invalidanti permanenti. Nella maggior parte dei casi, non erano assicurati efficacemente al seggiolino o erano seduti accanto al guidatore (26%) in condizioni di totale vulnerabilità.

Regole di sicurezza in auto

Da questi numeri e dall'obiettivo Vision Zero, è nata una guida per portare i bambini in auto in sicurezza. Che ha visto lavorare insieme la Società italiana di Pediatria e i ministeri della Salute e delle Infrastrutture&Trasporti.

Oltre a indicare quale seggiolino scegliere in base al peso del bambino, vengono date alcune indicazioni comportamentali importanti, in grado di salvare una vita.

Usare sempre il seggiolino . Non tenere mai il bambino in braccio, neppure per brevissimi tragitti. I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono solo apparentemente i più innocui. Nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di 15 kg produce una forza d'urto pari a 225 kg. Impossibile trattenerlo con le braccia.

. Non tenere mai il bambino in braccio, neppure per brevissimi tragitti. I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono solo apparentemente i più innocui. Nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di 15 kg produce una forza d'urto pari a 225 kg. Impossibile trattenerlo con le braccia. Acquistare il dispositivo più adeguato e accertarsi che sia omologato . Controllare l'omologazione riportata nell'etichetta del seggiolino, dove sono indicati la normativa di riferimento (UNECE44 o UNECE129), il numero di omologazione ed il peso o l'altezza entro cui ne è consentito l'utilizzo (vedi schema a destra). I seggiolini con sistema di fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre punti di ancoraggio direttamente sul telaio dell'auto, possono essere utilizzati solo su vetture predisposte

. Controllare l'omologazione riportata nell'etichetta del seggiolino, dove sono indicati la normativa di riferimento (UNECE44 o UNECE129), il numero di omologazione ed il peso o l'altezza entro cui ne è consentito l'utilizzo (vedi schema a destra). I seggiolini con sistema di fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre punti di ancoraggio direttamente sul telaio dell'auto, possono essere utilizzati solo su vetture predisposte Usare i dispositivi più adatti alle loro dimensioni . Anche nei primi mesi di vita. Il riduttore, che si applica ai seggiolini omologati per l'utilizzo nei primi mesi di vita dei bambini, si adatta alle dimensioni dei più piccoli e consente una posizione anatomica corretta, soprattutto della testa.

. Anche nei primi mesi di vita. Il riduttore, che si applica ai seggiolini omologati per l'utilizzo nei primi mesi di vita dei bambini, si adatta alle dimensioni dei più piccoli e consente una posizione anatomica corretta, soprattutto della testa. Montare il seggiolino nella posizione corretta . Nel manuale di istruzioni del seggiolino è indicata la modalità corretta di collocarlo (sedile anteriore o posteriore, in senso di marcia o contrario) in relazione al peso o all'età del bambino. È possibile collocarlo sul sedile anteriore solo se l'auto consente di disinserire l'airbag lato passeggero.

. Nel manuale di istruzioni del seggiolino è indicata la modalità corretta di collocarlo (sedile anteriore o posteriore, in senso di marcia o contrario) in relazione al peso o all'età del bambino. È possibile collocarlo sul sedile anteriore solo se l'auto consente di disinserire l'airbag lato passeggero. Sopportare gli strilli e allacciare sempre le cinture . Anche se a volte possono infastidirlo, assicurare sempre il bambino al seggiolino con le cinture di sicurezza in dotazione di ogni sistema di ritenuta.

. Anche se a volte possono infastidirlo, assicurare sempre il bambino al seggiolino con le cinture di sicurezza in dotazione di ogni sistema di ritenuta. No al lecca-lecca. Sì al peluche. Meglio allietare il suo viaggio con l'orsacchiotto preferito; leccalecca o altri oggetti rigidi possono ferirlo in caso di brusca frenata.

Carla De Meo