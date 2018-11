29 novembre 2018

News

Alveolite dopo un’estrazione dentaria: sintomi e cura

Come si sviluppa l’alveolite

Cura dell’alveolite

Si definisce come alveolitefrequente dopo un'estrazione dentaria, magari complicata. È più comune nella mandibola che non nel mascellare superiore; come detto insorge dopo un'estrazione.Durante le manovre di eliminazione del dente, spesso per ottenere la visibilità necessaria, si usa ricorrere all'aspirazione per eliminare sangue e detriti dentali. La disidratazione della zona può portare a un, estremamente doloroso, sul quale i rimedi sono veramente poco rilevanti.Infatti, essendo il processo settico molto limitato, la quota di antibiotico che può giungere in sede è poco rilevante e, pertanto, poco efficace.

Sono molto più idonei dei lavaggi con disinfettanti come la clorexidina, da effettuare in sede professionale; il prodotto, essendo un potente antisettico, ha anche il potere di "aderire" alla superficie ossea e, pertanto, di prolungare l'efficacia dello stesso effetto nel tempo.

Associare dei collutori è anche un'ottima idea, il ghiaccio non è molto efficace ma può debolmente lenire il dolore; in effetti, i rimedi certi nei confronti delle alveoliti sono pochi e, non sempre, generano l'effetto desiderato.

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano