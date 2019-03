20 marzo 2019

Bambini, non lavarsi i denti non è un "premio"

Ancora troppi bambini vanno a dormire senza aver lavato i denti. Anzi, saltare la fase di pulizia dei denti è, in un caso su dieci, una ricompensa che i genitori concedono in cambio di buon comportamento.Si tratta di uno dei risultati di una indagine condotta dalla società Edelman Intelligence su un campione di 4.000 persone (bambini, ragazzi e genitori) in otto paesi, tra cui l'Italia e presentata in occasione dellaBrutte notizie, in generale, per la salute della bocca . L'indagine rivela che nell'ultimo anno, in Italia, il 53% dei bambini ha sofferto di disturbi del cavo orale; il 31% dei giovani intervistati dichiara di aver sofferto un fastidio di natura moderata o grave.La routine di igiene orale quotidiana risulta spesso un "peso" per grandi e piccini; solo il 36% dei bambini viene accompagnato dai genitori dal dentista per un check up di routine. E c'è di più: in sei casi su dieci il consulto del dentista è richiesto solo dopo che i problemi si sono già presentati.

I genitori dovrebbero essere la chiave prevenzione, ma sono proprio gli adulti i primi a manifestare uno stato di ansia diffuso nell'andare dal dentista; ansia che non solo viene trasmessa ai figli, ma è anche il primo ostacolo che impedisce loro di portare i bambini periodicamente dall'esperto.

Sempre secondo la ricerca, inoltre, il 40% dei genitori ammette di sentirsi nervoso e ansioso nel portare il bambino dal dentista (pur non dovendo subire nessun tipo di trattamento) e in un caso su due ha finto di non essere spaventato dal dentista per far sì che il bambino fosse tranquillo, pur essendo, in realtà, molto intimorito.

Per contro il 23% dichiara di non essere mai andato dal dentista per paura, ma di aver "forzato" i propri figli ad andarci.

"Il rituale dell'igiene orale, è uno dei momenti regolari e costanti che accompagnano bambini nella crescita e nella consapevolezza di far parte di una comunità che si caratterizza per comportamenti e regole", afferma la pedagogista Gabriella Fontana. "Dare regole precise, incoraggiare i bambini a fare da soli, esercitare un rinforzo positivo e tollerare qualche piccolo errore di percorso, sono la chiave per permettere ai piccoli di avvicinarsi all'obiettivo". Anche quando si tratta di igiene personale.