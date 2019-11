15 novembre 2019

News

Cos’è la disbiosi intestinale

I sintomi della disbiosi

o scompenso della flora intestinale, che conduce alla disbiosi, presenta numerosi sintomi e non è sempre facile ricondurli ad una diagnosi precisa. In particolare:

irregolarità del tratto intestinale

meteorismo

disturbi della digestione

alitosi

gonfiore addominale

dolore addominale

diarrea

stipsi

cefalea

stanchezza

reflusso gastroesofageo

disturbi del sonno

infezioni genitali ricorrenti.

Le cause della disbiosi

La disbiosi intestinale è sempre più comune e rappresenta spesso la risposta a stili di vita e alimentari poco corretti del nostro tempo. È una alterazione della flora batterica intestinale (o alterazione del microbiota intestinale).Il nostro intestino , infatti, è abitato da popolazioni batteriche - miliardi di microrganismi - che sono fondamentali per la tutela della salute. L'alterazione di queste colonie si evidenzia in un mutamento della qualità o quantità dei microrganismi presenti nell'intestino.La flora intestinale è composta da milioni di batteri e influenza tante funzioni del nostro corpo: dalla regolazione del sistema immunitario all'assorbimento degli zuccheri e molto altro ancora. Quando questo equilibrio si rompe, si innescano reazioni che possono portare a infiammazioni della mucosa intestinale (fino a diventare croniche) e scatenano patologie in altri organi del corpo.Ecco perché si dice che la disbiosi può essere causa di malattia. Questa modificazione interessa sia il colon sia il tratto del tenue. E modifica anche la funzionalità dell'intestino.Al contrario, quando il sistema dei batteri intestinali funziona bene, è sano, si parla di eubiosi: in questo caso la quantità dei batteri cattivi non è predominante rispetto a quelli buoni.

Lo abbiamo detto all'inizio. La disbiosi intestinale è un "problema contemporaneo". La sua diffusione è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi, così come è avvenuto per altre malattie dell'intestino, chiamato anche il "secondo cervello" per evidenziarne il ruolo strategico che esercita nel mantenimento della salute e del benessere.

Sotto accusa soprattutto l'alimentazione non corretta, l'abuso di farmaci e antibiotici, lo stress. Innanzitutto il cibo: quello che mangiamo ha una conseguenza immediata sulla composizione batterica dell'intestino. In particolare, la quantità di zuccheri e grassi e gli alimenti raffinati presenti sulle nostre tavole influenzano la permeabilità dell'intestino, provocando infiammazioni anche croniche. Così come una dieta monotematica o priva di verdure è un "fattore" di rischio. Il risultato è uno stato di scompenso costante della flora batterica con conseguenze sulla salute. Ad aggravare la situazione, poi, l'assunzione crescente/l'abuso di antibiotici. Ma pure l'abuso di lassativi e sulfamidici.



Carla De Meo