"70... e adesso?" 

09 febbraio 2020

News

Camminare è la soluzione più sana, semplice, sicura ed economica per rallentare il decadimento fisico e mantenersi in forma. La vita sedentaria è diventata una piaga globale. Oggi mangiamo in abbondanza alimenti più sostanziosi, ma in compenso usiamo meno il corpo e stiamo sempre seduti: in automobile, in ufficio, al bar con gli amici, davanti alla TV. Oltre a tenere conto di quanto già detto, correte ai ripari e combattete questa epidemia con la tecnica di autodifesa più semplice: una bella camminata.

Camminare è fantastico, è il miglior allenamento del mondo, ed è gratis! Vi riporta a contatto con la natura e mette in moto l'organismo. Andate al parco, in giro per negozi, in posta, in banca. Fatevi accompagnare da un amico, oppure camminate da soli e approfittate dell'occasione per fare qualche telefonata, rispondere ai messaggi o ascoltare la radio sullo smartphone: è tutto tempo guadagnato per voi. Qualunque uso decidiate di farne, sappiate che a ringraziarvi saranno soprattutto gli arti inferiori e la resistenza, cioè quella componente della forma fisica che vi permette di fare moto o giardinaggio o di correre a prendere l'autobus senza avere il fiatone. Gli altri elementi del nostro programma di allenamento, di cui parleremo a breve, contribuiranno invece a rafforzare la parte superiore del corpo, l'equilibrio e la flessibilità!

Anche una camminata di dieci minuti a passo svelto fa bene ma, se ce la fate, l'ideale sarebbe raggiungere i trenta minuti.

Se siete troppo impegnati, ad esempio, a guidare per curare i nipotini (che sono a loro volta un antidoto naturale alla sedentarietà), dividete i trenta minuti in due tranche. Magari potete parcheggiare l'auto a quindici minuti di distanza dalla vostra meta, e non il più vicino possibile;

Se ne avete l'occasione, preferite i trasporti pubblici all'auto. Camminate fino alla fermata dell'autobus e scendete tre fermate prima;

Se non riuscite a camminare più di dieci minuti alla volta, va bene ugualmente: camminate per dieci minuti tre volte al giorno. Se inizierete a tenere il conto, a un certo punto vi verrà naturale camminare, ad esempio, dieci minuti dopo la colazione, dieci dopo pranzo e dieci la sera ogni giorno, costi quel che costi.

E mi raccomando, attenzione a cosa indossate: la comodità prima di tutto! Potete anche scegliere un modello di scarpa adatto a camminare e trendy, senza dover per forza infilare un paio di stivali poco eleganti (a meno che non dobbiate affrontare il fango o andare in montagna).