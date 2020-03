Le proprietà curative del tè verde

lo studio Prospective cohort study of green tea consumption and colorectal cancer risk in women, condotto su circa 70 mila donne cinesi di età compresa tra i 40 e i 70 anni, ha dimostrato che chi beveva regolarmente tè verde all'inizio dello studio aveva un rischio inferiore del 37% di sviluppare un cancro colon-rettale rispetto alle donne che lo bevevano di rado. Continuando a bere tè verde, al termine dello studio, questo divario era salito al 57%, ovvero il rischio si riduceva della metà;

lo studio Tea consumption and ovarian cancer risk in a population-based cohort, ha invece dimostrato come il tè verde riduca significativamente il rischio di sviluppare un cancro ovarico poiché blocca la crescita delle cellule cancerose e ne induce l'apoptosi (una forma di morte cellulare programmata);

lo studio condotto dall'Università di Ohsaki, dal titolo Green tea consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer, and all causes in Japan: the Ohsaki study, ha seguito per 11 anni 40.530 adulti tra i 40 e i 79 anni, e ha dimostrato che chi consumava almeno 5 tazze di tè verde al giorno aveva un rischio di mortalità globale minore del 16% e di mortalità dovuta a malattie cardiovascolari minore del 26% rispetto a chi consumava meno di una tazza al giorno.