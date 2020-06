08 giugno 2020

News

La nutrizione pre-gara nell'atleta di endurance

La nutrizione pre- gara nell'atleta di endurance assume un ruolo centrale nel fornire un adeguato apporto di energia e un ottimo stato di idratazione. Uno degli errori più comuni negli sportivi, per evitare possibili disturbi gastrointestinali, risulta essere il digiuno. Dal punto di fisiologico e alimentare questa strategia si dimostra controproducente non apportando alcun beneficio; le riserve di glicogeno muscolare vengono rapidamente esaurite con possibile comparsa di severe ipoglicemie e una riduzione della performance sportiva. Prima di una gara dunque, si consiglia di effettuare il "carico di carboidrati", ovvero assumere 8- 10 g / Kg peso corporeo di carboidrati ad alto indice glicemico nelle 36- 48 ore precedenti la competizione per massimizzare le riserve di glicogeno muscolare e incrementare la prestazione. Da 1 a 4 ore antecedenti l'attività, si consiglia invece un apporto di carboidrati pari a 1- 4 g / kg peso corporeo. Cereali o pseudo- cereali (come pasta / riso / farro / orzo ecc..) conditi con sughi semplici o fette biscottate o pane, gallette di mais / riso o cereali da colazione possono rappresentare un buon apporto glucidico. Associare ai carboidrati anche un minimo apporto proteico pari a 0,15- 0,25 g / kg peso corporeo aiuterebbe a promuovere la sintesi proteica e favorire un adattamento migliore alla gara riducendo la perdita di massa muscolare.Dal punto di vista dei supplementi nutrizionali, per quanto riguarda la fase antecedente la gara, si consiglia di assumere 3- 6 mg / kg peso corporeo di caffeina; ciò comporta effetti ergogenici positivi nell'atleta aumentando le risposte ormonali di testosterone e cortisolo, e agendo direttamente sul sistema nervoso centrale e sui muscoli scheletrici. Diversi studi affermano come il succo di barbabietola contenente nitrato altamente assorbibile a livello intestinale e salivare, serva a ridurre il consumo di ossigeno durante l'esercizio. Come protocollo di integrazione si suggerisce di assumere 500 ml di succo di barbabietola circa 3 ore prima dell'esercizio con un picco plasmatico 60' dopo l'assunzione e ad esempio 300 g di spinaci / die (buona fonte alimentare di nitrato) per 3- 4 giorni antecedenti la competizione. Concludendo la fase nutrizionale di pre- gara, si raccomanda di assumere 400- 600 ml di acqua 20' prima della competizione in modo tale da garantire un corretto assorbimento di fluidi e prevenire l'ipoidratazione.