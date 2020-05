27 maggio 2020

News

Infertilità femminile: cause e diagnosi

L'infertilità interessa il 15% delle coppie. Rispetto alla sterilità esprime una condizione - non assoluta nel tempo - di incapacità di arrivare ad una gravidanza per ragioni legate alla donna o all'uomo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato anche una tempistica precisa: una coppia può essere definita infertile dopo 12/24 mesi di rapporti non protetti e mirati al concepimento. L'infertilità non indica quindi, come nel caso della sterilità, l'impossibilità al concepimento. Ma una condizione che in molti casi, indagandone l'origine fisica o psicologica, è possibile rimuovere o, in altri casi, accompagnare nel percorso verso la procreazione assistita. L'approfondimento clinico che permette di arrivare alla diagnosi di infertilità femminile prevede:



isterosalipinografia - controlla tube e malattie congenite dell'utero

ecografia pelvica transvaginale - registra anomalie dell'apparato riproduttivo

indagini genetiche

dosaggi ormonali

tampone vaginale - rileva la presenza di infezioni

isterosonografia - analizza utero e tube

isteroscopia - ispeziona la cavità endometriale

ecografia 3D dell'utero

Infertilità femminile: le cause principali

Quando le cause dell'infertilità vengono individuate nella donna, sono attribuibili per gran parte a problemi meccanici e, in seconda battuta ad anomalie ormonali. Non sono rari i casi in cui le cause siano molteplici e nell'8% dei casi l'origine resta ignota (infertilità idiopatica). Possono essere determinanti malattie genetiche o sistemiche ed età della donna. Esistono alcune cause principali e più comuni. L'infertilità può essere infatti di natura:



Pelvica o tubarica. Si verifica quando le tube di Falloppio (collegano le ovaie all'utero) non funzionano perfettamente o quando vengono segnalate aderenze a livello pelvico sviluppatesi a seguito di interventi chirurgici o di infiammazioni.

Vaginale. Anomalie anatomiche della vagina, vaginismo

Cervicale. Quando gli spermatozoi non trovano nella cervice uterina il muco idoneo a facilitarli nel loro percorso. Ci si può trovare di fronte ad una carenza di estrogeni oppure a ghiandole cervicali danneggiate a causa di infezioni pregresse o interventi chirurgici.

Uterine. Anomalie congenite che interessano l'utero

Ormonali. In questa condizione si registra una mancata produzione - o una forte irregolarità - di ovulazione. Si parla di "ridotta riserva ovarica".

Anche le conseguenze dell'endometriosi - che può essere asintomatica - rappresentano un ostacolo al concepimento e possono portare a infertilità della donna.

Carla De Meo

Bibliografia