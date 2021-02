12 febbraio 2021

Dental nursery, nasce il progetto in Toscana

Un percorso assistenziale che parte alla nascita del bambino per la tutela della salute orale fin dai primi anni di vita

Un percorso assistenziale che parte alla nascita del bambino e, raggiunto il primo anno di età, si concretizza in una visita e un incontro formativo per valutare lo stato della bocca del piccolo paziente fornendo alla madre una serie di indicazioni sulle corrette abitudini alimentari e le azioni costanti di prevenzione dellaE' questo quanto di propone il servizio attivato dalla Rete Odontoiatrica della Sud est, dedicato alla salute di bocca e denti delle mamme e dei loro bambini entro l'anno di età. Attività, sottolineano dall'ASL Toscana Sud che è parte integrante del progetto di prevenzione orale nella prima infanzia.Progetto nato d'intesa con il Centro di Collaborazione OMS per l'Epidemiologia e l'Odontoiatria di Comunità di Milano, in particolare con la professoressa Laura Stromengher, le dottoresse Maria Luisa Cucci e Laura Mostardini.Particolare attenzione, si legge in una nota dell'ASL, "sarà data alle pazienti appartenenti a culture caratterizzate da cibi ricchi di zuccheri (alcune zone dell'Africa settentrionale) e alle mamme che durante la gravidanza evidenziano forte propensione a sovrappeso o obesità che, al di là di eventuali motivazioni cliniche note, lasciano presupporre errati stili alimentari che potrebbero essere ripresi nello svezzamento del proprio bambino"."La lunga esperienza del servizio di odontoiatria infantile ci ha consentito di stabilire che i presupposti per una bocca sana nei bambini, si determinano nei primissimi anni di vita, addirittura nel periodo dello svezzamento, e sono legati in maniera imprescindibile a un sano regime alimentare - spiega la dottoressadirettore Rete odontoiatrica aziendale - Al contrario, una alimentazione cariogena durante l'infanzia condanna i denti a patologie dallo sviluppo precoce che spesso richiedono persino interventi di anestesia generale per estrazioni dentali in bambini di tre, quattro anni. L'ambulatorio Dental Nursery, che partirà dal polo odontoiatrico del Misericordia di Grosseto e in contemporanea anche nelle strutture di Siena e Arezzo, nasce per scongiurare casi del genere, a garanzia di una salute orale duratura per tutte le fasi della crescita".