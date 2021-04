02 aprile 2021

Vincere la cellulite. Intervista a Riccardo Gaspari, wellness consultant

Stare bene con se stessi

Allenamento mirato

La cellulite non fa vivere bene con se stessi, impedisce di mostrarsi e di approcciarsi liberamente, è un vero e proprio freno inibitorio che contrappone una barriera con il mondo circostante. In questo incontro, Riccardo Gaspari autore del libro Vincere la cellulite con alimentazione, integrazione e allenamento , ci spiega come affrontare e combattere questa inestetica infiammazione.Immagina come ti sentirai nel tuo nuovo corpo, immagina la libertà di andare in spiaggia o in piscina o in una spa senza provare più la sensazione di sentirti "diversa" o imperfetta; immagina il senso di leggerezza nel poter scegliere i capi d'abbigliamento che più ti piacciono senza avere il pensiero fisso sul "come sta sulle gambe" o "come cade sul gluteo", e immagina il benessere e la leggerezza fisica che ti darà liberarti dalla cellulite, mai più gambe pesanti o piedi gonfi o fastidi al tatto delle zone interessate. Nel libro troverai la spiegazione su cos'è la cellulite, come allenarti per combatterla e quali strategie scegliere per costruire un allenamento produttivo; ti illustrerà i programmi di allenamento di Riccardo Gaspari, che hanno aiutato tantissime donne a risolvere il loro inestetismo; ti proporrà le migliori abitudini da adottare per eliminare una volta per tutte la cellulite.Nel libro troverai nozioni teoriche e pratiche, vere e proprie soluzioni, basate su anni di esperienza sul campo e sempre e solo fondate e riconosciute a livello scientifico, che hanno già aiutato tantissime donne che si trovavano nella tua situazione e che hanno deciso di rivolgersi a Riccardo Gaspari. Una volta compresa la cellulite e le sue cause, imparerai ad allenarti in maniera produttiva senza doverti imbattere in interminabili ore di palestra o di cardio e imparerai cosa mangiare e quando, senza dover vivere di rinunce. A ogni consiglio l'autore ti spiegherà il perché delle scelte fatte, così da farti padroneggiare al massimo l'argomento, permettendoti davvero di risolvere in maniera autonoma e una volta per tutte i tuoi problemi di cellulite. Applica subito i consigli che troverai durante la lettura e di non aspettare di aver terminato il libro ; comincia da subito ad apportare qualche modifica al tuo stile di vita e vedrai che inizierai già a migliorare. Non perdiamo tempo e liberiamoci dalla cellulite per sempre.Forza, iniziamo il nostro viaggio: buona lettura, buon allenamento, buona "nuova vita" e addio cellulite!