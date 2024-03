Alimenti amici della donna: i consigli della dott.ssa Serena Missori

08 marzo 2024

Aggiornamenti e focus, #aperi-libri, Video

Tags:

Alimentazione funzionale e integrazione mirata

Gli alimenti alleati della donna: ecco le liste della dott.ssa Missori

Alcuni giorni ci si sente brillanti, in forma, energiche. Altri invece ci si sente pervase dalla stanchezza, dalla spossatezza e non si ha nemmeno la forza di guardarsi allo specchio. È questo, spesso, il mondo delle donne. Ma attenzione: non c'è nulla che non funzioni. Purtroppo è normale che tutto ciò accada. Perché? "Perché noi donne siamo in balia degli ormoni" spiega la dott.ssa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, autrice de "Il reset ormonale - Dal ciclo alla menopausa senza stress" (Edizioni Lswr).Proprio in questo volume spiega perché e come gli ormoni influenzino la vita quotidiana della donna in tutte le sue fasi e offre utili consigli su come affrontare i vari cicli della vita, oltre che le specifiche problematiche che possono presentarsi (come endometriosi, ovaio policistico ecc...).Che ci si senta in balia della fame nervosa o dell'umore fluttuante, che si combatta contro la ritenzione idrica o il nervosismo, che ci si senta tristi o che si soffra di insonnia, sono gli alimenti a poterci dare il giusto supporto per affrontare diverse situazioni."Gli ormoni infatti possono essere gestiti - spiega la dott.ssa - Possiamo imparare a gestire e a contrastare gli effetti fisiologici degli ormoni femminili attraverso alimentazione funzionale e integrazione mirata.La vita è troppo breve per sprecare tempo con sintomi e disturbi che possono essere assolutamente evitati, soprattutto correggendo una serie di errori e imparando trucchi funzionali per prevenire e gestire i disturbi legati agli ormoni femminili".

Gli alimenti per la menopausa:

- semi oleosi (tutti i giorni)

- ceci, fagioli, lenticchie, decorticati

- avena (chicchi, farina, fiocchi)

- No carne rossa a cena

- prediligere valeriana, songino, broccolo

- tacchino

- verdure a foglia larga

- mandorle

- pesce azzurro (3 volte a settimana)

- salvia

- crucifere (4- 5 volte a settimana)

- limitare il sale



Gli alimenti per la fase ciclica

- crucifere (rucola, cavolo, verza, broccoli, broccoletti ecc...)

- cioccolata fondente (fase luterale dal 15° al 28° giorno di ciclo)

- mandorle

- avocado

-carboidrati (pane, pasta, farine, cereali a basso contenuto di glutine nella fase follicolare. Eiso rosso, quinoa, grano saraceno, zucca, patate nella fase luterale)

- basilico, salvia, timo, rosmarino ogni giorno

- tisane: tè matcha, tarassaco, cardo mariano, cannella, agnocasto, biancospino, valeriana, passiflora

Gli alimenti amici per l'endometriosi

- carboidrati a basso tenore di glutine o senza

- cicoria, tarassaco, radicchio

- basilico (ogni giorno)

- rucola, cavolo, verza, broccolo

- cipolla o porro

- frutti rossi (3 volte a settimana)

- legumi decorticati o passati, associati a semi di finocchio

- curcuma

- frutta oleosa e bevande alla frutta oleosa

- avocado

- pesce azzurro

- salmone selvatico

- ridurre / eliminare il caffè

- ridurre i derivati del latte (una volta a settimana)

- ridurre la carne rossa

- evitare insaccati e carne di maiale

- evitare zuccheri semplici e dolci confezionati

- evitare soia e derivati

- evitare alcool





Serena Missori, Medico chirurgo, endocrinologa, diabetologa, esperta in nutrigenomica ed epigenetica, specialista in cefalee, medicina funzionale rigenerativa e potenziativa, medicina anti-aging e anti-stress, ideatrice del Metodo Missori-Gelli® e della nutrizione biotipizzata. Già docente nei corsi di Alta Formazione in Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress presso "Sapienza" Università di Roma e autrice di libri di salute e benessere. Blogger e autrice di articoli per testate giornalistiche e agenzie di stampa, tiene corsi di aggiornamento per professionisti del settore ed è divulgatrice scientifica sui social media e sul web.

Per Edizioni Lswr ha già pubblicato i best-seller La dieta dei biotipi, La dieta della pancia, La dieta della tiroide, Il Reset Ormonale, Asse tiroide - intestino e i ricettari Tiroide e metabolismo e Serena cucina.