30 ottobre 2020

News

Ictus in rosa: riconoscere i sintomi per intervenire presto

Tags:

Anche il singhiozzo accompagnato da dolore al petto potrebbe essere un campanello d'allarme dell'ictus per le donne. Lo dicono i ricercatori dell'Ohio State University Wexner Medical Center che hanno condotto un sondaggio su oltre 1.000 donne statunitensi per verificare la loro conoscenza dei sintomi dell'ictus al femminile. «L'ictus è una delle principali cause di morte e disabilità nel mondo, ma ancora oggi molte persone non ne conoscono i fattori di rischio e i sintomi» affermaneurologa presso il centro statunitense in una comunicazione ufficiale.«E per quanto riguarda le donne, possiamo e dobbiamo fare ancora molto per insegnare loro quali sono i fattori di rischio e i sintomi» continua l'esperta, ricordando che in base al sondaggio condotto solo il 10 per cento delle intervistate è stata in grado di riconoscere il singhiozzo con dolore al petto come possibile segnale di ictus.Ma quali sono dunque i fattori che aumentano il rischio di andare incontro a questo problema e che sono tipici del genere femminile? E quali i sintomi in rosa? Solo per fare alcuni esempi, gli esperti d'oltreoceano citano tra i fattori di rischio lae la, che si uniscono ai fattori comuni a uomini e donne come, eccetera. «I sintomi possono essere diversi per le donne rispetto agli uomini e possono includerediversi dalle classiche vertigini,, dolore inusuale al petto edi tutto il corpo e più intenso in un lato» continua«Le donne spesso non pensano di poter avere un ictus che viene in genere visto come una malattia "maschile". Ma l'ictus non fa preferenze di genere ed è fondamentale che le donne siano in grado di riconoscerne al più presto i segni e i sintomi». Solo intervenendo tempestivamente con i farmaci per distruggere i pericolosi coaguli di sangue - entro tre ore dall'insorgenza del problema - è possibile infatti ridurre ai minimi termini le conseguenze dell'ictus.