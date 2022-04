19 aprile 2022

Aggiornamenti e focus

Disturbi del sonno aumentano rischio cardiovascolare

Visione multidimensionale della qualità del sonno

Misurare la qualità del sonno

Differenze di genere: cuore degli uomini più a rischio

Ci sono state, poi, differenze in base al sesso dei partecipanti. Per esempio, è emerso che rispetto agli uomini, le donne avevano leggermente più problemi di sonno sulla base di quanto auto-riferito, una differenza che invece non c'era quando si consideravano anche i dati ottenuti dall'actigrafia, oltre alle informazioni riferite dalle donne. Gli uomini, inoltre, avevano una maggiore probabilità di avere malattia cardiaca rispetto alle donne. Tuttavia, il sesso non modificava l'associazione tra salute del sonno composita e rischio di malattia cardiaca. Considerando i parametri specifici nella valutazione del sonno auto-riferita, inoltre, i ricercatori hanno osservato che la soddisfazione del sonno, l'essere vigili durante le ore di veglia e l'efficienza erano indipendentemente associati a malattie cardiache, mentre regolarità e durata del sonno erano indipendentemente associati a malattia cardiaca. Per quel che riguardava i parametri valutati anche con l'actigrafia, invece, regolarità, soddisfazione e tempo erano indipendentemente associati a malattia cardiaca.

Sabina Mastrangelo

Fonte: Farmacista33

