21 settembre 2022

Aggiornamenti e focus

Turnover cutaneo ed esfoliazione: i consigli di Giulia Penazzi

Sarà utile quindi praticare ogni tanto, ma anche settimanalmente, una esfoliazione cutanea sia al viso che al corpo. L'importante sarà scegliere il prodotto più adatto.

Pelle secca e sensibile: esfolianti delicati come alfa idrossiacidi in bassa concentrazione 4-10%, con pH sul 4, oppure gommage. Non devono mai provocare arrossamento.

Pelle mista: qualche scrub con granulometria fine e con sfere rotonde sarà utile, ma anche con acido glicemico o mandolino 10-15% con pH < 4 oppure con acido mandelico. Adatto anche acido salicilico 0-5-2% soprattutto in caso di presenza di punti neri.

Corpo: si possono utilizzare scrub con granulometria anche grossolana oppure acidi in alta concentrazione.

L'importante, in ogni caso, è sempre idratare bene dopo il trattamento.

Giulia Penazzi, cosmetologa





fonte: Cosmesi blog di Farmacista33

