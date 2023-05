Osteoporosi: importante la prevenzione, lo stile di vita e i controlli annuali

Il nostro scheletro è un elemento vivo e in continuo cambiamento, come tutti gli organi del corpo, e con gli anni diventa più fragile. Il "ladro delle ossa" è l'osteoporosi , una malattia che provoca una riduzione della densità minerale ossea e un'alterazione del tessuto osseo. Questa condizione provoca un maggiore rischio di fratture anche a seguito di traumi lievi.

È importante occuparsi della salute delle ossa fin dall'infanzia Fino ai 20 anni circa le ossa, infatti, crescono e si irrobustiscono, e aumenta la quantità di minerali accumulati nelle ossa. Segue un consolidamento (fino ai 25 - 30 anni) durante il quale si raggiunge il picco di massa ossea. Quindi c'è una situazione di equilibrio. Dopo la menopausa nella donna, e dai 65-70 anni nell'uomo inizia il riassorbimento: con il passare degli anni lo scheletro comincia a perdere minerali e la massa ossea diminuisce. Sotto una certa soglia le ossa sono a rischio di fratture, con conseguenze anche gravi per la salute.

Sono ricchi di vitamina D prodotti come uova, fegato, latticini e pesci grassi. La migliore fonte di calcio è rappresentata dal latte e i latticini (tranne panna e burro). Anche il pesce azzurro è una discreta fonte di questo elemento. Meglio evitare o limitare alcolici, teina e caffeina, perché queste sostanze non favoriscono l'assorbimento intestinale del calcio. Mentre frutta e verdura apportano magnesio, potassio e vitamina K, altri elementi importanti per le ossa. Si può chiedere consiglio al proprio medico sulla necessità di un eventuale uso di integratori specifici.

L'osteoporosi è in genere asintomatica, quindi è bene informarsi se sia necessario sottoporsi ad accertamenti. Lo specialista potrebbe prescrivere ad esempio una MOC (mineralografia ossea computerizzata), esame necessario a capire se si soffre o si è a rischio di osteoporosi e misura la quantità di minerali presenti nell'osso. Ci sono anche alcuni esami del sangue e delle urine che permettono di tenere sotto controllo i valori di riferimento, specie calcio e vitamina D.





Alessandra Margreth