Dica33 a Rimini Wellness, Alimentazione: tra scienza e falsi miti

01 giugno 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:





Rachele Aspesi: la corretta alimentazione

Nell'ambito di Rimini Wellness si è tenuto l'evento di Dica33 dedicato a "Alimentazione: tra scienza e falsi miti". Oggi, anche grazie alla facilità con cui è possibile ricercare informazioni in tema di alimentazione, molto spesso finiamo con il ricevere fake news e ingiustificati allarmismi da parte dei media che ci bombardano quotidianamente senza nessun controllo scientifico.La dott.ssa Rachele Aspesi ha sottolineato quanto nel mondo moderno digitale i problemi di cattiva alimentazione, che influiscono sull'insorgenza di diverse malattie metaboliche sempre più comuni tra la popolazione, si stanno mescolando con un cattivo sapere, sicuramente alimentato dalla facilità di divulgazione attraverso i canali social nel web. Imparare a mangiare in modo corretto, seguendo un percorso di rieducazione alimentare consente di migliorare il benessere dell'organismo con effetti positivi sul metabolismo e migliorando la risposta del sistema immunitario.

Matteo Micucci: cos’è la nutraceutica?

Chiara Graziadio: diabesità, la nuova pandemia

Il prof. Matteo Micucci ha approfondito il discorso sulla nutraceutica: la branca della scienza che si occupa di studiare la chimica degli alimenti. Lo studio parte da un alimento di origine vegetale per cercare di capire se può avere degli effetti benefici sull'organismo. Il percorso scientifico è coerente con quello che si fa per il farmaco: studiamo gli alimenti e i nutraceutici esattamente come abbiamo da sempre studiato i farmaci.

Con la prof.ssa Annamaria Colao abbiamo scritto "Fake and cake - Tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sui falsi miti alimentari" perché vogliamo, come specialiste in endocrinologia, essere vicine ai nostri pazienti nell'area dell'alimentazione rispondendo alle loro domande con risposte scientifiche e non delle fake come spesso si trovano sul web. Bisogna affidarsi sempre ai consigli medici e non alle diete fai da te che possono essere pericolose per la salute. Specie in questo momento dove sta esplodendo a livello mondiale una nuova pandemia: la diabesità termine coniato dall'Oms per indicare la stretta associazione tra diabete mellito di tipo 2 e l'obesità. E l'alimentazione gioca un ruolo importante nella prevenzione di queste patologie.