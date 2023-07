Smettere di fumare migliora sintomi di ansia e depressione

12 luglio 2023

Fumare non allevia lo stress: fondamentale correggere l'errata convinzione

Un nuovo studio di coorte, pubblicato su, ha rivelato che l'astinenza dal fumo, per almeno 15 settimane, è associata a miglioramenti significativi nei punteggi di ansia e depressione . Lo studio ha utilizzato i dati di un ampio studio clinico randomizzato, l'E, che si è svolto in 16 paesi, tra il 2011 e il 2015. Nell'analisi sono stati inclusi un totale di 4.260 partecipanti, con il 55,4% con una storia di malattia mentale. Tre approcci statistici sono stati applicati per ridurre i fattori di confusione e per ottenere prove solide sui benefici della cessazione del fumo sulla salute mentale.

Nonostante esprimano il desiderio di smettere, molti fumatori continuano perché percepiscono il fumo come un mezzo per alleviare lo stress e fornire altri benefici psicologici. Questa nozione secondo cui le sigarette hanno un effetto calmante è pervasiva e gli operatori sanitari devono dissuadere i fumatori delle preoccupazioni sul potenziale peggioramento del benessere mentale nel caso di cessazione. Paul Aveyard, coautore, professore di medicina comportamentale presso il Dipartimento di Scienze della Salute delle Cure Primarie di Nuffield, ha commentato: "Molte persone che fumano non riescono a pensare di smettere di fumare. Sanno che influisce sulla loro salute, ma sentono di aver bisogno delle sigarette per far fronte allo stress. Questo è ciò che le persone sperimentano ogni giorno quando fumano: dopo si sentono meglio. Tuttavia, ciò che le persone percepiscono come benefici del fumo sono i sintomi dell'astinenza dalle sigarette. Mentre il fumo dà un beneficio a breve termine, il fumo stesso è la causa dei problemi. Il nostro studio si unisce ad altri che dimostrano che quando le persone smettono di fumare la loro salute mentale migliora, mentre coloro che non smettono di fumare non hanno alcun miglioramento."





Smettere di fumare riduce ansia e depressione

In particolare, i risultati mostrano che negli adulti con e senza una storia psichiatrica, coloro che hanno smesso di fumare per almeno 15 giorni hanno visto riduzioni dei punteggi della Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) a 6 mesi rispetto ai fumatori attivi. Dopo aggiustamento per vari fattori, la cessazione prolungata del fumo è stata associata a una differenza di 0,40 punti per l'ansia (95% CI da -0,58 a -0,22) e di 0,47 punti per la depressione su HADS (una scala con punteggi da 0 a 21, dove i punteggi più bassi indicano una migliore salute mentale). Inoltre, i partecipanti con un precedente disturbo psichiatrico che hanno smesso di fumare, hanno sperimentato maggiori riduzioni dei punteggi sia per l'ansia (-0,48 vs -0,29) sia per la depressione (-0,60 vs -0,32). "Smettere di fumare non è facile", ha aggiunto Angela Wu, autrice dello studio "Ma quando sei supportato, sia farmacologicamente che con una terapia comportamentale è più probabile che si smetta di fumare con successo".







Paolo Levantino

Farmacista clinico e giornalista clinico





Fonte: Farmacista33