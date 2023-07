Gravidanza serena: l’importanza del controllo della pressione

25 luglio 2023

Future mamme, occhio alla vostra pressione. Durante la gravidanza è importante tenere sotto controllo la pressione perché i valori fuori dalla norma possono essere un campanello d'allarme di qualche problema.

Vediamo di cosa si tratta. Se nei mesi dell'attesa la pressione sale fino a superare i valori di riferimento, occorre fare attenzione. La donna incinta può rischiare una preclampsia, o gestosi, una situazione che può avere effetti anche gravi sia sulla donna che sul nascituro. La massima non deve andare sopra i 140 mmHg, la minima sopra i 90 mmHg. In alcuni casi può trattarsi solo di una più comune ipertensione gestazionale. Nel caso di aumento significativo della pressione arteriosa oltre i valori di riferimento, è importante iniziare tempestivamente una terapia farmacologica per mantenere la pressione entro i limiti di sicurezza. Sarà il medico a stabilire la terapia specifica.

La pressione fuori dai valori regolari non è il solo campanello d'allarme di una possibile gestosi. Si alterano altri parametri: uno dei principali è la proteinuria, cioè la presenza di proteine nelle urine. Vengono coinvolte anche le funzioni del fegato e dei reni. Nella maggior parte dei casi i sintomi di gestosi sono inizialmente leggeri, e possono comprendere ad esempio mal di testa, nausea, dolore alle costole, tremore alle mani.

Il rischio di sviluppare una gestosi aumenta con l'età materna, il peso, una storia di gestosi in famiglia o in precedenti gravidanze e altri. Anche aspettare due o più gemelli aumenta il rischio di questa complicazione.

Le cause della gestosi non sono ancora ben note. C'è anche una forma che può insorgere subito prima o subito dopo il parto. Se la situazione lo richiede, è necessario far nascere subito il bambino.

La prima regola è dunque quella di tenere sotto controllo la pressione. Si tratta di un'operazione molto semplice. Basta utilizzare l'apposito apparecchio a casa propria, oppure recarsi in farmacia. Se i valori pressori superano quelli normali allora è bene rivolgersi al proprio medico.

Alessandra Margreth