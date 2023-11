Ipertensione: un aiuto da meditazione e yoga

13 novembre 2023

Un gruppo internazionale di esperti provenienti da 18 paesi ha formulato raccomandazioni su cambiamenti efficaci per il controllo della pressione sanguigna, sulla base delle più recenti prove cliniche e scientifiche. Il documento evidenzia strategie come la gestione dello stress e la qualità del sonno, insieme a raccomandazioni ormai consolidate, come mantenere un peso sano, fare esercizio fisico regolarmente, seguire una dieta sana, ridurre il consumo di sale, smettere di fumare, limitare il consumo di alcol.







I ricercatori ritengono che gli operatori sanitari dovrebbero prendere in considerazione la riduzione dello stress e terapie basate sulla «Esistono farmaci efficaci per l'ipertensione , ma spesso l'approccio migliore è iniziare con interventi sullo stile di vita, prima di introdurre un trattamento farmacologico, se necessario» afferma Fadi Charchar, della Federation University, in Australia, primo nome dello studio.I ricercatori ritengono che gli operatori sanitari dovrebbero prendere in considerazione la riduzione dello stress e terapie basate sulla mindfulness per le persone con pressione alta, sottolineando le prove esistenti del fatto che pratiche come la meditazione, il rilassamento muscolare, lo yoga e le tecniche di respirazione profonda possono abbassare la pressione sanguigna. Gli operatori sanitari dovrebbero inoltre valutare tutti gli aspetti del sonno di un paziente, tra cui durata, qualità e tempi.











Gli esperti affermano anche che, vista la forte relazione dose-risposta tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico e la pressione sanguigna, le persone dovrebbero mirare a ridurre la propria esposizione all'inquinamento atmosferico esterno, e che serve un'azione governativa volta a migliorare la qualità dell'aria. Per quanto riguarda l'attività fisica, gli autori forniscono raccomandazioni su attività aerobica, allenamento per la forza e allenamento isometrico. I ricercatori sottolineano infine che l'assunzione di sale e zucchero dovrebbe essere limitata, e che il consumo di alcol dovrebbe essere idealmente pari a zero. fonte: Doctor33



