Tumori, l'80% dei pazienti non riceve alcuna valutazione nutrizionale

20 novembre 2023

Circa l'80% dei pazienti con cancro non ha ricevuto una valutazione nutrizionale dopo l'inizio delle cure, il 71% ha modificato la propria dieta in seguito ai trattamenti e solo il 36% è seguito regolarmente da un nutrizionista o da un dietologo. Quasi la metà ha inoltre assunto integratori alimentari; di questi, il 16% lo ha fatto senza però alcuna prescrizione medica. È quanto sottolinea un sondaggio condotto dall'associazione Loto Odv su 130 pazienti oncologici, l'associazione no profit che si occupa di migliorare la consapevolezza sul carcinoma dell'ovaio."La malnutrizione è purtroppo un fenomeno molto pericoloso e diffuso e riguarda più della metà dei malati di cancro", sottolinea, direttrice della Clinica Oncologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e presidente del comitato scientifico Loto OdV, associazione che nelle prossime settimane sarà impegnata con iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale."Il tumore ovarico tende a manifestarsi senza sintomi o con sintomi aspecifici", afferma Domenica Lorusso, responsabile Programmazione Ricerca Clinica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. "Questo, in aggiunta alla mancanza di efficaci strategie di screening, fa sì che ad oggi oltre il 75% dei casi di carcinoma dell'ovaio venga diagnosticato in stadio avanzato". Negli ultimi anni, aggiunge Lorusso, "l'arrivo di nuove terapie sta progressivamente migliorando le opportunità di cura e aumentando la sopravvivenza. Dobbiamo riuscire durante e dopo le cure a garantire una buona qualità di vita che deve passare anche dalla tutela di aspetti complementari alla cura come l'alimentazione", conclude.