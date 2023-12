A tutta salute con gli sport invernali

17 dicembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

È inverno, fa freddo. Non è facile mettere da parte la pigrizia, alzarsi dal divano e fare attività fisica all'aperto. Eppure ne vale la pena. Sciare, camminare, correre, pedalare con temperature non confortevoli non rappresenta solo una sfida psicologica. È anche un alleato importante del nostro benessere. A condizione che non si trascurino mai due avvertenze: organizzarsi con una attrezzatura adatta al tipo di attività che vogliamo affrontare e ascoltare il proprio corpo, rispettando i limiti e i segnali che ci manda. Se la temperatura è troppo rigida - o la percepiamo tale - è meglio non sforzarsi, privilegiando attività indoor. Se poi sono presenti problemi cardiaci, vascolari o polmonari, è importante consultare il medico prima di iniziare. Si parla infatti ancora troppo poco dell'impatto del freddo sul rischio cardiovascolare. Se si pratica uno sport a temperature rigide, il cuore è messo a dura prova perché deve fornire l'ossigeno necessario ai muscoli in movimento.

Per la pratica all'aperto, è bene scegliere un abbigliamento adatto per evitare congelamento o ipotermia. Strati di indumenti che garantiscano un certo comfort, evitando l'effetto sauna. È fondamentale infatti non restare in una condizione di umidità eccessiva altrimenti il corpo si raffredda più rapidamente, soprattutto al termine dell'allenamento. Se l'ambiente è freddo e ventoso, i rischi possono aumentare. È importante coprire bene testa, mani, collo e piedi. Meglio fare riscaldamenti preliminari lunghi per non subire infortuni. Quando fa freddo, infatti, e senza riscaldamento, muscoli, tendini e legamenti sono rigidi e più facilmente soggetti a lesioni come strappi. Infine, dopo lo sport, riscaldarsi e idratarsi: stretching, bevanda calda, pasto, riposo.

Ma il freddo, lo abbiamo detto, è un alleato della salute se usato bene. E gli eventuali rischi non devono costituire un ostacolo alla pratica degli sport invernali. Se si prendono le necessarie precauzioni, l'allenamento all'aria aperta mantiene in salute il cuore, dilata le arterie, riduce il rischio di diabete, aumenta il colesterolo buono, riduce lo stress e la pressione sanguigna. Inoltre permette di: