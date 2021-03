29 marzo 2021

Covid-19, l'uso della mascherina aiuta a contenere il contagio

Secondo un nuovo studio pubblicato su Infectious Diseases, l'uso delle mascherine è importante per fermare la diffusione del Covid-19, anche se la misura più importante nell'inversione della tendenza del contagio rimane il lockdown. «Il beneficio delle mascherine sembra avere un effetto di coorte a livello di sanità pubblica, piuttosto che avere effetti a livello individuale» spiegano Morten Gram Pedersen e Matteo Meneghini, dell'Università di Padova, autori dello studio.L'Italia è stato il primo Paese occidentale a essere seriamente colpito dal Covid-19 e anche il primo a mettere in pratica misure drastiche, che hanno ridotto con successo la prima ondata di epidemia. Per capire quali misure di contenimento sono state migliori nel limitare il contagio e nell'alterare le tendenze della malattia, i ricercatori hanno stimato i punti di cambiamento nella dinamica di Covid-19 studiando i dati ufficiali di otto regioni italiane con caratteristiche demografiche simili e li hanno confrontati con modelli matematici. Gli esperti hanno trovato un'eccellente correlazione tra il lockdown nazionale e l'andamento della malattia alla fine di marzo 2020, e hanno osservato anche un punto di cambiamento a metà aprile, che però non corrispondeva ad alcuna nuova misura nazionale, ma che poteva essere spiegato da interventi regionali. Questo punto di cambiamento nelle dinamiche regionali del Covid-19 infatti era ben correlato con la distribuzione locale di mascherine gratuite e le ordinanze regionali che ne richiedevano l'uso obbligatorio. A supporto di questa teoria, i ricercatori evidenziano che le regioni che non hanno messo in pratica interventi specifici con mascherine non hanno mostrato punti di cambiamento nel mese di aprile. «I nostri risultati, che mostrano una correlazione tra l'uso della mascherina e le dinamiche della malattia, forniscono ulteriore supporto all'importanza dell'uso dei dispositivi individuali di protezione, in aggiunta ai lockdown e ad altre restrizioni, per il controllo di Covid-19» concludono gli autori.