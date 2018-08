25 agosto 2018

Cibi che aiutano l'abbronzatura: carote, ma non solo

Esistono cibi che agevolano l'abbronzatura? La risposta degli esperti è sì: sono quelli con il maggior contenuto di Vitamina A e betacarotene, tra cui anche le carote. Che non sono però i soli amici del sole e per dare il meglio di sé hanno bisogno di una... scottata.Sgranocchi carote e ti ritrovi abbronzata? In realtà, il meccanismo è assai più complesso, ma qualcosa di vero c'è. Le carote - ma anche- hanno un alto contenuto di betacarotene, precursore della Vitamina A, che stimola la produzione di melanina. Le più ricche sono proprio le carote, che ne contengono ben 1200 microgrammi per 100 grammi di polpa. Ma in assoluto tutti i vegetali di colore giallo-arancio sono una garanzia in tal senso.«Ciò che non tutti sanno, però, è che i carotenoidi - ovvero le sostanze contenute nelle carote - sono più biodisponibili una volta che gli alimenti vengono sottoposti a cottura» spieganzi, nutrizionista, docente universitaria e ricercatrice nonché massima esperta in Italia diE prosegue: «Non consumatele bollite, un sistema di cottura che impoverisce le verdure facendone disperdere i nutrienti nell'acqua, bensì saltate in padella in compagnia di un cucchiaino di olio extravergine d'oliva che invece agevola l'assimilazione del betacarotene».

Facciamo dunque tesoro di questo consiglio se ci preme potenziare la tintarella anche a tavola, ricordando che esiste un altro prezioso carotenoide: il licopene, sostanza contenuta soprattutto nei pomodori, che esercita un'azione specifica sulla pelle. «Meglio scegliere quelli rossi» precisa Manzi «in quanto sono più ricchi di licopene: dunque, preferire i ciliegini ai cuore di bue, per intenderci». Senza dimenticare, poi, che la maggior parte di frutta e verdura estiva oltre a idratare è ricca di betacarotene, che non solo favorisce l'abbronzatura, ma è anche un potente antiossidante che difende l'organismo dall'invecchiamento, contrastando i radicali liberi e proteggendo pure la salute gli occhi: il betacarotene infatti è fonte di nutrimento per la retina.

Gloria Brolatti