14 settembre 2018

Smagliature e strie: l'importanza della prevenzione

Caratteristiche

Cause

Prevenzione e trattamenti

Le smagliature (chiamate anche strie) sono considerate l'inestetismo più diffuso fra uomini e donne (le più colpite, specie durante la gravidanza) causato dal danneggiamento delle fibre elastiche del derma collagene ed elastina e possono apparire già alla pubertà. Per questo è importante conoscerle e cominciare a prevenirle il più presto possibile.Ecco le caratteristiche delle smagliature:- Appaiono come bande lineari di uno spessore massimo di 4/5 mm. Di colore variabile tra il rosa, il rosso intenso e bluastro. Poi con il tempo diventano bianche- Si possono presentare su diverse parti del corpo, generalmente in modalità bilaterale e interessano, soprattutto, ventre, seno, interno coscia e glutei (ma possono colpire anche polpacci, braccia e zona sacrale)- A seconda della zona del corpo sulla quale appaiono le smagliature hanno una disposizione particolare: a raggera attorno al capezzolo e all'ombelico; oblique e parallele nell'interno coscia; a ventaglio sull'addome- Spesso è presente anche un avvallamento causato dall'assottigliamento del derma dovuto alla lesione delle fibre elasticheLe cause principali delle smagliature sono dovute a un rapido aumento di peso e alle variazioni ormonali (tipiche di pubertà e gravidanza) e contribuiscono alla loro formazione anche fattori biochimici ormonali. Fra questi si possono segnalare l'aumento dei corticosteroidi e alcune patologie come diabete sindrome di Cushing . Fra le altre concause della formazione delle smagliature ci sono le brusche variazioni di peso (stiramento meccanico) e l'attività muscolare intensa (come body building e tennis), oltre che alla tensione di ventre e seno in gravidanza.

Va subito detto che non esistono prodotti cosmetici in grado di eliminare completamente le smagliature divenute bianche con il tempo, mentre sembrano esserci buone probabilità con trattamenti hi-tech tipo la biodermogenesi (una tecnica estetica che utilizza macchinari e cosmetici specifici che riduce lo strato corneo, sintetizza nuovo collagene ed elastina producendo anche nuovi melanociti che permettono l'abbronzatura della cute. Le fasi di azione di questo trattamento sono 4: peeling meccanico per eliminare i solchi delle smagliature; stimolazione a onda quadra per favorire la penetrazione degli attivi agendo sulla parete dei capillari; richiamo del sangue in superficie per stimolare la produzione di collagene ed elastina e drenaggio attraverso il microcircolo per riassorbire le scorie prodotte, ripristinare il pH e il film idrolipidico della pelle). L'importante, quindi, più che trattare queste strie è di prevenirne la loro formazione utilizzando sin dalla giovane età prodotti per il corpo idratanti, nutrienti o elasticizzanti, almeno una volta al giorno e sempre dopo il bagno e la doccia. Infatti, solo la prevenzione precoce può impedire la formazione delle smagliature. Invece, si può agire sulle strie presenti da tempo per attenuarle e migliorarne il loro aspetto se si interviene con tempestività e costanza. In commercio esistono prodotti da trattamento - creme, gel o fiale - che hanno dimostrato efficacia nella riduzione di spessore e profondità delle smagliature e sulla loro colorazione. Sono cosmetici che utilizzano in gran parte attivi elasticizzanti, idratanti e nutrienti.

Elisa Da Vinci