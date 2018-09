18 settembre 2018

News

Pelle più giovane con i trattamenti giusti

Fiale, perle e impacchi

Chirurgia estetica: blefaroplastica e lifting

Il tempo come sappiamo ha un effetto notevole sulla fisiologia della pelle che con gli anni invecchia perdendo la sua elasticità, la sua compattezza diventando via via sempre più disidratata, con meno tono e volume passando da un colorito roseo e omogeneo a un colore opaco e alla presenza delle inevitabili rughe Pur sapendo quindi che non esistono cosmetici o trattamenti 'miracolosi' che possano far ringiovanire l'epidermide come quando si aveva 20 anni è possibile, con i prodotti giusti e con soluzioni estetiche d'avanguardia, prolungare le caratteristiche ottimali della cute.Va ricordato che il cosmetico - crema o siero - ha un effetto ringiovanente superficiale poiché apportando attivi alla cute agisce solo sulla superficie. Se ricchi di collagene ed elastica questi prodotti potranno donare un aspetto più sano solo sul primo strato del nostro viso o del nostro corpo. Se ricchi di sostanze idratanti potranno impedire l'evaporazione dell'acqua dalla nostra epidermide, se formulati per una applicazione sottoforma di maschera di bellezza, obbligheranno le nostre cellule a far penetrare gli attivi in modo efficace facendo apparire il viso disteso e la grana della pelle più compatta.Per un effetto più durevole nel tempo ci sono poi i cosmetici ringiovanenti in fiale, perle monodose o sottoforma di impacchi.I concentrati per ridare tono e rinnovare le cellule della pelle trovano nella confezione in fiale (o nelle più moderne perle monodose che racchiudono gli attivi in miniperle in gelatina o in gel biodegradabile - soprattutto vitamine, acido ialuronico e ceramidi - la confezione ideale poiché la chiusura ermetica di questi contenitori preserva la formulazione rendendo i componenti cosmetici, una volta applicati direttamente sulla cute di viso, collo e decolleté, immediatamente attivi . La loro formulazione ha lo scopo di stimolare il rinnovo delle cellule e la massima idratazione.Gli impacchi ringiovanenti, invece, sfruttano l'utilizzo di una crema ricca di principi attivi che, stesa sulla pelle (detersa profondamente in precedenza), in uno strato piuttosto spesso e per almeno 60 minuti, obbligano l'epidermide - che non respira e non traspira - a imbibirsi delle sostanze contenute nella crema. Alla fine del trattamento l'eccesso di prodotto va asportato con una velina ottenendo, immediatamente, una pelle molto morbida e distesa.

Per risultati più soddisfacenti a fronte di una pelle fortemente invecchiata bisogna però ricorrere alla chirurgia estetica, specifica per viso e collo.

Le tecniche ormai sperimentate ed efficaci sono numerose ma vanno eseguite solo dagli specialisti medici. Eccone alcune.

Per eliminare palpebre cascanti e borse sotto gli occhi, per esempio, donne e uomini ricorrono alla blefaroplastica, una tecnica che prevede l'incisione delle palpebre lungo la loro linea naturale con rimarginazione perfetta e senza recidive. Per rimediare a delle borse eccessive, invece, il chirurgo estetico (che durante questa operazione elimina anche le ernie palpebrali che rendono gli occhi gonfi e pesanti, incide lungo la linea delle ciglia inferiori che dà luogo a una cicatrice arrossata da tenere coperta con un make up apposito fino a scomparsa del rossore. La stessa cicatrice verrà poi nascosta dall'ombra delle ciglia inferiori.

Elisa Da Vinci