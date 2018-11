29 novembre 2018

Facciamo squadra per la nostra salute con Ivan Zaytsev

"Facciamo squadra per la nostra salute" #ivaccinifunzionano è la campagna del Ministero della Salute sull'importanza delle vaccinazioni . Lo spot ha come protagonista il capitano della Nazionale italiana di pallavolo, Ivan Zaytsev. Un campione che condivide il messaggio dell'importanza della vaccinazione e che, da capitano della Nazionale, esprime al meglio i valori dell'impegno di squadra e della responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Il claim "Facciamo squadra per la nostra salute" sintetizza il messaggio della campagna: la nostra comunità è una squadra e tutti coloro che ne fanno parte agiscono per vincere, anche nel caso della lotta alle malattie trasmissibili.

#ivaccinifunzionano e, come riconosciuto in modo unanime dalla comunità scientifica internazionale, sono uno degli strumenti di salute pubblica più sicuri ed efficaci di tutti i tempi. La vaccinazione comporta benefici non solo, per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche, in modo indiretto sulla comunità, poiché induce protezione ai soggetti non vaccinati (cosiddetta herd immunity - immunità di gregge).

L'immunità di gregge è in genere indicata da una percentuale di copertura del 95 per cento, ma si tratta di una media. Il numero di persone vaccinate deve essere il più alto possibile, se in una zona geografica la percentuale è sensibilmente inferiore, non vi sarà allora alcuna garanzia di protezione.