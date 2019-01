07 gennaio 2019

News

Lo spazzolino elettrico è efficace nell’igiene orale

Come si spazzolano i denti?

Nuove abitudini: gli spazzolini elettrici

L'uso dello spazzolino è fondamentale per mantenere una corretta igiene orale ; l'impiego dovrebbe essere certamente quotidiano e in concomitanza di ogni pasto consistente, stante il fatto che dopo venti minuti dall'ingestione di cibo la placca batterica è in grado di produrre sostanze acide che intaccano lo smalto L'evoluzione delle tecniche di spazzolamento, che prevedono un andamento univoco della direzione di spazzolamento dalla gengiva verso il dente, ha permesso di mettere a punto metodologie di igiene orale che, se ben praticate, possono garantire un eccellente mantenimento della salute orale.Per salute orale intendiamo una incidenza di carie e malattia parodontale ridotte al minimo, quasi assenti. Il problema però si pone quando questo percorso di igiene domiciliare non può essere messo in atto per i motivi più disparati; in aggiunta, alcune aree della bocca sono difficilmente raggiungibili e l'interpretazione delle istruzioni per l'igiene orale non sempre sono semplici da comprendere per la gran parte della popolazione profana.

In questo senso, gli spazzolini elettrici sono un eccellente ausilio per mantenere prive di placca i denti e le zone di passaggio tra denti e gengive. Numerosi studi hanno dimostrato la reale efficacia da parte degli spazzolini elettrici nel rimuovere al meglio la placca batterica; ne esistono di vari tipi, dai più semplici ai più sofisticati, provvisti di tecnologie dedicate che possono controllare il movimento, il tempo dedicato e la modalità di potenza per rimuovere i batteri dalle superfici spazzolate. Un caldo invito a evolvere le proprie abitudini di mantenimento della salute orale.

A cura di:

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano