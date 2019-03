05 marzo 2019

Febbre, le tre cose che non sai

Perché viene la febbre?

Come si misura la febbre?

Come curare la febbre

La febbre fa spesso paura. Ma può avere invece un ruolo positivo per l'organismo, e non sempre è il caso di abbassarla a tutti i costi. Vediamo perché.La febbre non è una malattia ma un sintomo, e deriva dalla reazione dell'organismo a una aggressione da parte di virus o batteri. Il rialzo della temperatura è quindi un meccanismo di difesa per impedirne o rallentarne la moltiplicazione.La temperatura corporea oscilla, in una persona sana, tra 36.2 e 37.2°C; ogni individuo ha una propria temperatura basale, variabile nei vari momenti della giornata. Un rialzo oltre i 38°C è considerato febbre moderata, elevata se supera i 39 gradi. In generale la temperatura è influenzata da numerosi fattori, per esempio l'attività fisica, la temperatura dell'ambiente esterno, il ciclo mestruale, lo stress intenso, l'esposizione al sole.Le cause della febbre sono molteplici; alla base di tutte c'è un processo infiammatorio in atto nell'organismo. In presenza di un'infezione Il corpo reagisce proprio aumentando la temperatura interna, allo scopo di eliminare i microorganismi patogeni. Per fare questo riduce il flusso sanguigno a livello cutaneo e causa delle contrazioni muscolari involontarie, i tipici brividi.La temperatura dovrebbe essere misurata sempre alla stessa ora e con lo stesso termometro, meglio se la mattina e nel tardo pomeriggio, lontano dai pasti e non dopo aver fumato. Nel caso la temperatura sia misurata per via rettale, come accade per i neonati, il valore deve essere poi abbassato di mezzo grado perché la temperatura interna è di per sé più elevata. Negli adulti e nei bambini più grandi si consiglia di misurarla posizionando il termometro sotto l'ascella.Per misurare la febbre esistono tre categorie di termometri: digitale, a raggi infrarossi e a galinstano (una lega di tre metalli: gallio, indio e stagno). Quest'ultimo è il più simile al vecchio termometro al mercurio, oggi ritirato dal commercio e può essere usato per misurare sia la temperatura esterna sia quella interna.I termometri a raggi infrarossi permettono di rilevare la temperatura in base al calore rilasciato dal corpo, senza un contatto diretto con lo strumento. Per esempio quello auricolare, utilizzato per i bambini piccoli, va inserito all'inizio del condotto uditivo.

Non sempre è necessario abbassare la febbre il più possibile. Questo dipenderà dallo stato in cui si trova la persona e da quanto la febbre influisce sullo stato generale dell'individuo.

Una temperatura intorno ai 37°C-37.5°C, infatti, favorisce la replicazione del virus, che invece vengono più facilmente eliminati a temperature più elevate. Pertanto se la febbre non supera i 38°C-38.5°C può essere opportuno non intervenire, purché i sintomi correlati, come mal di testa e dolori, non siano troppo fastidiosi. Fanno eccezione in questo senso i bambini soggetti a convulsioni febbrili.

Per abbassare la febbre è possibile ricorrere a farmaci di automedicazione: paracetamolo, acido acetilsalicilico e antinfiammatori. Per i bambini e le donne in gravidanza la scelta è limitata al paracetamolo. Ricordare poi che gli antinfiammatori dovrebbero essere assunti a stomaco pieno. Quando si ha la febbre aumentano le perdite di acqua da parte dell'organismo, pertanto è importante aumentare la quantità di liquidi assunti. Oltre a bere molta acqua si possono consumare tisane e succhi di frutta.

Quando invece rivolgersi al medico? Sempre, anche in caso di febbre lieve, nel caso di bambini di pochi mesi. E se dopo tre giorni non si notano miglioramenti è consigliabile sentire il parere del medico curante, così come nel caso in cui la febbre si mantenga su valori particolarmente elevati.

Stefania Cifani