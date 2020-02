Cisti sebacea: come si sviluppa, come si cura

19 febbraio 2020

News

La cisti sebacea si presenta come una protuberanza rotonda e mobile sotto la pelle arrossata. Ha un aspetto nodulare di natura benigna di dimensioni ridotte e non supera in genere i 6 centimetri di diametro. Si forma quando il sebo prodotto dalle ghiandole è troppo denso, arrivando a ostruire il dotto della ghiandola sebacea. A questo punto, il liquido si accumula, si solidifica e dà origine al rigonfiamento.

Questi bozzi sottocute sono più frequenti in zone del corpo dove maggiore è la presenza delle ghiandole come dorso, cuoio capelluto (intorno ai follicoli del capelli), genitali, orecchie, volto, ascelle, seno, collo, spalle, inguine. Non si presentano invece nel palmo della mano e nella pianta del piede. Va detto che questa manifestazione cutanea non è molto comune nella donna e nei bambini, lo è di più nel maschio giovane. Oltre al sebo, la cisti sebacea può contenere anche liquidi, aria, cellule morte, cheratina. Per questo ha una consistenza morbida, una colorazione chiara (bianca o giallastra). Non è contagiosa.