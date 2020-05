Gravidanza extrauterina: cause e conseguenze

22 maggio 2020

News

Quando la gravidanza non si sviluppa nella sua sede naturale, l'utero, ma nella tuba (più raramente nelle ovaie, nell'addome o nel collo dell'utero), si parla di gravidanza extrauterina o gravidanza ectopica. Questa situazione si realizza quando l'embrione non riesce a percorrere il tratto che lo porta fino all'utero e si impianta in altre parti del corpo femminile dove non è in grado di crescere e svilupparsi. L'impianto dell'ovulo fecondato in parti non deputate ad una gravidanza ha una incidenza sulla popolazione femminile nazionale che si aggira tra l'1 e il 2%, soprattutto tra le donne over 35.

È importante riconoscere i sintomi e individuare in tempi brevi la gravidanza extrauterina per impedire conseguenze serie come la rottura della tuba - e successivo intervento chirurgico - e non mettere a rischio la possibilità di gravidanze future. Nella maggioranza dei casi questa anomalia si risolve con un aborto spontaneo a poche settimane dalla fecondazione dell'ovulo (70% dei casi). Quando questo non avviene, si procede con terapia farmacologica a base di metrotrexate che inibisce la crescita cellulare fino alla possibilità dell'intervento in laparoscopia.

Come ci si accorge che è in corso una gravidanza extrauterina? Può accadere che l'impianto anomalo dell'embrione sia asintomatico ma è una situazione poco frequente. Ci sono alcuni segnali che possono aiutare nella diagnosi come l'interruzione del flusso mestruale, dolori al basso ventre, perdite ematiche anomale, mal di schiena, gonfiore al seno. Sono sintomi che possono essere scambiati anche per una normale gravidanza. Se persistono è bene sottoporsi ad una visita ginecologica che, attraverso esami del sangue (livello dell'ormone beta HCG, l'ormone della gravidanza) ed ecografia trans vaginale e trans addominale, permetterà la diagnosi.