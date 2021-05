04 maggio 2021

Giada: la prima app per il percorso di cura della depressione

Ciao, sono Giada

Giada per il paziente

Ti ricordo quando prendere la tua terapia

Puoi descrivermi come ti senti ogni giorno

Ti supporto quotidianamente con informazioni utili sulla depressione

Ti aiuto a registrare gli obiettivi stabiliti con il tuo medico e a controllarne l'andamento

Giada per il familiare caregiver

Ti fornisco consigli utili sulla patologia e sul percorso di cura

Ti sostengo con testimonianze di altri familiari e caregiver

Ti aiuto a capire se la persona a te vicina sta assumendo correttamente la terapia

Ti permetto di essere sempre aggiornato sullo stato di salute della persona a te vicina

Giada per il medico

Ti supporto nel monitorare l'aderenza alla terapia dei tuoi pazienti, il loro livello di umore e le attività svolte

Quando identifichi con i tuoi pazienti gli obiettivi da raggiungere, ti aiuto a monitorare i loro progressi

Invio informazioni e consigli utili ai tuoi pazienti e ai loro familiari

Ti supporto, grazie a tutto questo, nel preparare al meglio i colloqui individuali con i tuoi pazienti

Giada accanto a te

Giada è la prima app per tutte le persone coinvolte nel percorso di cura della depressione: paziente, familiare, caregiver e medico.Affrontare la depressione insieme. Dare uno strumento utile e scientifico a tutte le persone che ne soffrono e a chi è accanto a loro ogni giorno: familiari caregiver e medici. Sono stata creata da Edra, in collaborazione con il board scientifico composto da un team di psichiatri, e con il supporto non condizionato di Lundbeck Italia.Mi chiamo Giada: come una donna, come una nota pietra, che simbolicamente aiuta a veicolare al meglio le emozioni. E sono Verde come il colore riconosciuto a livello mondiale per rappresentare i disturbi mentali (WMHD).Ecco perché sono Giada: per unire paziente, caregiver e medico , in un ideale abbraccio.Sono qui per supportarti nel tuo percorso di cura assieme al tuo medico e ai tuoi cari.Ti sono accanto quotidianamente per aiutarti ad affrontare con la persona a te vicina il suo percorso di cura.Ti aiuto a ingaggiare i tuoi pazienti e i loro cari nel percorso di cura.Giada è una app scaricabile da Google play e da App store. Cerca Giada accanto a te , scaricala e effettua il login così anche il tuo medico e il familiare caregiver sapranno come ti senti e come sta procedendo la tua terapia.