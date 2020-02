La depressione si combatte anche con la tecnologia digitale: la nuova app Giada

08 febbraio 2020

Chi soffre di depressione , si sente molto spesso solo e attraversa una fase di cambiamento, spesso non accettata e difficilmente compresa da chi gli sta accanto. Il senso di solitudine però accomuna anche familiari e caregiver che, soprattutto all'esordio della malattia, non avendo gli strumenti per affrontarla, si sentono impotenti, isolati, disorientati. Il medico ha poi il difficile compito di informare, educare, impostare un trattamento e ingaggiare sia la persona con depressione sia il suo familiare o caregiver.

Per aiutare i pazienti con depressione, ci sono anche soluzioni tecnologiche, ed è anche disponibile la App Giada, Realizzata da Edra con il supporto non condizionato di Lundbeck Italia, è stata studiata con un gruppo di esperti clinici, con lo scopo di supportarela persona che soffre nelle sfide che la malattia pone quotidianamente, accompagnandola nel percorso di cura grazie a informazioni mirate, ausilio nel monitoraggio e strumenti di motivazione.

Giada è stata strutturata per essere un valido supporto anche per il medicoche può quindi affidare a chi soffre di depressione e ai suoi familiari uno strumento di informazione, di aggiornamento e di monitoraggio dell'aderenza al trattamento, aspetto chiave per il recupero dello stato di salute. La nuova App consente, di verificare, oltre alla aderenza terapeutica, il raggiungimento di piccoli miglioramenti quotidiani e rende disponibili informazioni utili sull'umore attraverso un approccio scientifico e disegnato da psichiatri esperti.

«Abbiamo sostenuto sin da subito il progetto dell'App Giada, perché Giada mette al centro le persone coinvolte nel percorso di cura della depressione, supportandole» spiega Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia«E si rivolge non solo alle persone che soffrono direttamente di questo disagio ma anche a coloro che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, come i caregiver. Noi di Lundbeck ci impegniamo ogni giorno a migliorare la vita delle persone che soffrono di disturbi mentali e crediamo fermamente che Giada possa essere un supporto prezioso per loro e per chi gli sta accanto».